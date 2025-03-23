В Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео

В Южной Корее объявили режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров. Многочисленные возгорания возникли в юго-восточной части страны.

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В результате пожаром погибли по меньшей мере четыре человека и сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Bloomberg.

Пожары начались 21 марта в округе Санчхон, а через некоторое время очаги возгорания были зафиксированы по крайней мере в трех других регионах на юге страны. Лесная служба Кореи заявила, что пожар в Санчхоне, в результате которого погибли четыре человека и шесть получили ранения, был локализован на 25% по состоянию на вечер 22 марта.

Для ликвидации пожара власти мобилизовали десятки транспортных средств и сотни спасателей. Быстрое распространение пламени привело к уничтожению насаждений на площади 847 гектаров. Для предотвращения роста количества жертв около 260 жителей Санчхона были эвакуированы.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности, около 620 жителей юго-восточного города Ульсан и близлежащей провинции Кёнсан также были вынуждены покинуть свои дома. В ведомстве отметили, что режим чрезвычайного положения введен в южных регионах, чтобы облегчить мобилизацию ресурсов для локализации пожаров. При этом Санчхон обозначен как особая зона бедствия.

Напомним, мощный шторм ударил одновременно по южным и центральным штатам США. Чрезвычайные по скорости ветры стали причиной нескольких торнадо, из-за которых, по последним данным, погибли более 30 человек, а десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что первопричиной лесных пожаров в южной Калифорнии в 85% случаев являются люди. Но масштабность бедствия, его сроки и распространение вызваны другими факторами – в частности, погодой, и рядом других явлений, включая глобальное изменение климата.

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