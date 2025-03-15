В США бушевал мощный шторм-монстр: разрушенные дома, ветер опрокидывал автомобили, 19 погибших. Фото, видео

Мощный шторм 14 и 15 марта ударил одновременно по южным и центральным штатам США. Чрезвычайные по скорости ветры стали причиной нескольких торнадо, из-за которых, по последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек, а десятки получили ранения.

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Об этом сообщают вещатели США. По прогнозам местных властей, количество погибших и пострадавших будет расти, поскольку синоптики обещают, что ветер не утихнет и в следующие сутки.

Шторм-монстр с легкостью опрокидывал автомобили и крушил дома. Ветер принес большой град – отдельные градины были "размером с бейсбольный мяч" (75 мм. - OBOZ.UA). Из-за разрушенной инфраструктуры вспыхнуло несколько пожаров, разнесшихся ветром.

Известно, что в Миссури стихия уже унесла жизни по меньшей мере 11 человек, оставив без электроснабжения более 316 тысяч потребителей.

В Арканзасе сообщают о трех погибших и 29 раненых из-за мощных штормов.

В районе Амарилло, штат Техас, погибли по меньшей мере четыре человека.

Еще один человек в Оклахоме погиб из-за дыма от лесных пожаров, заявил губернатор Кевин Ститт.

Не менее 300 домов были повреждены или полностью разрушены в Оклахоме из-за пожаров. Губернатор этого штата Кевин Ститт заявил, что пожарами выжжено примерно 266 квадратных миль (это 69 гектаров).

Среди погибших в Оклахоме есть мужчина, умерший в собственном доме после того, как торнадо буквально разорвал и перевернул здание. По словам местного коронера, чтобы извлечь тело погибшего спасатели "ходили по стенам, потому что пол был перевернут вверх".

Сейчас непогода угрожает 138 миллионам человек. В штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Миссисипи, Индиана и Кентукки объявлено предупреждение о торнадо.

Ожидается, что порывы ветра достигнут 130 км/ч. Шторм охватывает территорию США от канадской границы до Техаса, и он несет метели в северных районах страны и риск лесных пожаров в более теплых и сухих районах на юге.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января на Британских островах из-за урагана Эовин около миллиона домовладений остались без электроэнергии, многие дороги и железнодорожные пути были заблокированы. В Ирландии заявляли о погибших из-за этой непогоды.

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