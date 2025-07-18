Мадрид накрыло густое облако дыма, людей просят закрыть окна и не выходить на улицу: в чем причина

В Испании вблизи столицы Мадрида из-за 37-градусной жары вспыхнул масштабный лесной пожар, вследствие чего город накрыло огромное облако дыма, а небо окрасилось в оранжевый цвет. Жителей призвали оставаться дома и закрыть окна.

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Как сообщает The Associated Press, пожар вспыхнул в городе Ментрида в регионе Кастилия – Ла-Манча, примерно в 50 километрах к юго-западу от Мадрида. По данным властей Испании, возгорание началось около 15:00 четверга, 17 июля.

К вечеру площадь, охваченная огнем, достигла около 3000 гектаров.

Пожарные боролись с возгоранием на земле и с воздуха.

Однако ветер разнес дым над Мадридом, где к полудню пятницы, 18 июля, небо затянуло дымом окрасило в оранжевый цвет.

На большей части территории Испании действуют предупреждения о жаре и пожарах: в четверг в Мадриде температура достигла +37 градусов.

По данным Службы по изменению климата ЕС "Коперник", Европа является континентом, где потепление происходит быстрее всего в мире: с 1980-х годов температура там повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Ученые предупреждают, что изменение климата приводит к увеличению частоты и интенсивности жары и засухи, что делает некоторые регионы более уязвимыми для лесных пожаров.