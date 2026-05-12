В ВОЗ заявили, что ожидают увеличения случаев хантавируса: есть ли риск пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество случаев заражения хантавирусом, вероятно, будет расти, однако пока признаков масштабной вспышки или риска новой пандемии нет. Медики продолжают отслеживать контакты пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который стал центром вспышки.

Видео дня

Об этом сообщило Sky News. Издание ссылается на заявление генерального директора ВОЗ Тедрос Аданома Гебрейесуса.

В ВОЗ ожидают новые случаи хантавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции в Мадриде во вторник, 12 мая, сказал, что сейчас известно об 11 случаях хантавируса у пассажиров судна Hondius. Из них девять лабораторно подтверждены, еще два случая считаются вероятными.

Речь идет о редком штамме Andes virus, который может передаваться от человека к человеку. Летальность инфекции достигает 40%.

По словам Тедроса, ВОЗ ожидает увеличения количества заражений, поскольку часть пассажиров лайнера находится на самоизоляции в разных странах, а также продолжается проверка их контактов.

В организации отмечают, что хантавирус значительно менее заразен, чем COVID-19, поэтому пока речи о глобальной пандемии не идет.

Впрочем, медики продолжают следить за ситуацией, поскольку отслеживание контактов может выявить новые случаи заражения в разных странах.

"Пока нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более широкой вспышки хантавируса. Но, конечно, ситуация может измениться", – заявил Гебрейесус.

Он добавил, что учитывая длительный инкубационный период вируса,"возможно, мы увидим больше случаев в ближайшие недели".

ВОЗ проводит отслеживание контактов пассажиров судна

После эвакуации пассажиров с лайнера Hondius в Тенерифе основное внимание медиков сосредоточилось на лечении инфицированных и сдерживании распространения вируса.

В ВОЗ объяснили, что сложность ситуации заключается в том, что более 20 пассажиров покинули судно после первой смерти на острове Святая Елена. Из-за этого возник риск дальнейшего распространения вируса за пределами корабля.

Сейчас ВОЗ вместе с медицинскими службами Европы и Африки проводит масштабное отслеживание контактов всех пассажиров лайнера Hondius.

Чем отличаются "подозреваемые" и "подтвержденные" случаи

В ВОЗ объяснили критерии классификации случаев заражения:

- подозреваемый случай – человек, который контактировал с инфицированным или находился в месте, где был заражен, и имеет схожие симптомы;

- вероятный случай – пациент с симптомами, которые медики считают совместимыми с хантавирусом; подтвержденный случай — заражение, подтвержденное лабораторно.

Отдельно медики определяют "контактных лиц" – людей, которые могли подвергнуться воздействию биологических жидкостей инфицированного, в частности слюны, крови или выделений дыхательных путей.

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, у части пассажиров начали проявляться симптомы уже во время эвакуации. Страны срочно возвращают своих граждан домой, вводя жесткие карантинные меры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обнаружили десять больных хантавирусом: двое в Хмельницком и восемь на Черниговщине. В Центре общественного здоровья Минздрава отметили, что речь идет о типе вируса, который передается исключительно от грызунов к человеку. Передачу вируса от человека к человеку в Украине пока не фиксировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!