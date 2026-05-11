У пассажиров лайнера, где произошла вспышка хантавируса, начали появляться симптомы болезни во время эвакуации: что известно об украинцах

На круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, у части пассажиров начали проявляться симптомы уже во время эвакуации. Страны срочно возвращают своих граждан домой, вводя жесткие карантинные меры.

В то же время известно, что среди украинцев на борту пока не зафиксировано случаев заболевания. Об этом сообщают ВВС, а также МИД Украины.

Состояние украинцев на борту лайнера

По информации Министерства иностранных дел Украины, четверо граждан Украины остаются на борту судна в составе экипажа и будут обеспечивать его переход в Нидерланды. Еще один украинец покинет лайнер в рамках частичной эвакуации.

Сейчас, по данным оператора судна, никаких симптомов хантавируса среди украинцев не обнаружено.

Симптомы во время эвакуации

Французские власти сообщили, что у одного из пассажиров симптомы заболевания появились уже во время чартерного рейса из Тенерифе в Париж. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после этого всех пятерых эвакуированных граждан "немедленно поместили в строгую изоляцию до дальнейшего уведомления".

После приземления во Франции пассажиров встречали медики в защитных костюмах. Их доставили в больницу Биша в Париже, где они будут проходить 72-часовой карантин, полное обследование, а затем – длительную самоизоляцию до 45 дней.

Эвакуация пассажиров по разным странам

Всего более 90 туристов из разных стран эвакуируют с лайнера, который стоял на якоре возле Канарских островов.

Испания направила 14 своих граждан в военный госпиталь в Мадриде на обязательный карантин. Британцев доставили в Манчестер – симптомов у них не обнаружено, однако продолжается медицинское наблюдение.

В Нидерланды прибыл самолет с 26 пассажирами и членами экипажа. Отдельный рейс отправился в США, где на борту находились 18 человек. По данным американских властей, у одного пассажира зафиксировали легкие симптомы хантавируса, а еще один получил слабоположительный результат на андский штамм. Оба находились в изолированных отсеках самолета "из соображений биологической безопасности".

Также продолжается организация рейсов для граждан Турции, Ирландии и Австралии. По оценкам испанской стороны, большинство из примерно 150 человек на борту будут эвакуированы в течение нескольких дней.

Как проходила операция на лайнере

Судно пришвартовалось в порту Гранадильи, после чего медицинские бригады поднялись на борт и начали контролируемую эвакуацию. Операцию организовали правительство Испании совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

Пассажиров вывозили небольшими группами с соблюдением дистанции. Люди находились в масках и защитных костюмах, некоторые снимали видео и фотографировали процесс эвакуации. Прибытие лайнера вызвало беспокойство местных властей из-за риска распространения вируса.

Что известно о вирусе и жертвах

Хантавирусы преимущественно передаются через грызунов, однако андский штамм может передаваться и между людьми. Симптомы включают лихорадку, сильную усталость, мышечную боль, расстройства пищеварения и одышку.

Сейчас подтверждено по меньшей мере три смерти среди пассажиров лайнера. Двое из них имели подтвержденное заражение. В частности, 69-летняя гражданка Нидерландов умерла после высадки на острове Святой Елены.

Сопредседатель независимой комиссии по готовности к пандемии Хелен Кларк подчеркнула необходимость сделать выводы из этой ситуации. По ее словам, "пассажиры сошли на берег и разбежались в разные стороны, когда на борту уже была потенциальная инфекция".

Она также подчеркнула, что мир пока недостаточно готов к новым пандемиям.

"Финансирование недостаточно для поддержки стран в развитии систем раннего выявления и реагирования", – сказала эксперт.

По ее мнению, только совместные действия государств позволят избежать ошибок, допущенных во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Польше одного человека поместили на семидневный карантин. Это связано с тем, что он мог контактировать с пассажиром круизного лайнера Hondius, на котором был обнаружен хантавирус.

