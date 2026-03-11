В Венгрии сняли неприкосновенность с депутата, который раскрыл данные о тайном имении Орбана

Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность с независимого депутата Акоша Хадхази. Он является ярым критиком премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и первым обнародовал фотографии роскошного тайного имения главы правительства.

Предпосылки для такого голосования создала орбановская партия "Фидес", члены которой заявили о намерениях подать два иска против Хадхази из-за инцидентов с его участием. Подробности сообщает венгерское издание Telex.

Что известно

Во вторник, 10 марта, Национальная Ассамблея Венгрии лишила неприкосновенности депутата-критика Орбана Акоша Хадхази.

Основанием для лишения депутата, первым показавшего фото тайного имения Орбана, стали два инцидента с его участием. Оба касаются представителей правящей партии "Фидес".

Речь идет о частных обвинениях со стороны двух однопартийцев Орбана, которые заявили о намерениях подать в суд на оппозиционного политика.

Первый из них, соратник венгерского премьера Дьюла Будай, обвиняет Хадхази в том, что тот толкнул его, когда пытался спросить у Орбана о его тайной "резиденции".

Сам Хадхази говорит, что этот его "коллега" подает в суд за "клевету" и рассказывает, что оппозиционер его "бросил", когда он "своим телом защищал Орбана".

Еще один депутат от "Фидеса", Иштван Горват, также собирается судиться с Хадхази из-за "клеветы". Речь идет о замечании, сделанном оппозиционером члену партии власти относительно скотобойни, записанной на его жену. Предприятие после этого закрыли.

Сам Хадхази из-за решения венгерского парламента не очень переживает. Он заявил, что лишение неприкосновенности его не беспокоит, а потенциальные суды над ним не только будут "забавными", но и позволят раскрыть правду о политиках из "Фидес".

Всего в тот день на голосование выносились вопросы лишения неприкосновенности трех депутатов. Однако проголосовали в Национальной Ассамблее только за лишение иммунитета для Хадхази – несмотря на то, что профильный комитет не советовал этого делать.

Как рассказывал OBOZ.UA, в августе прошлого года роскошный особняк Орбана с бассейнами и бальным залом сняли с дрона. Там заметили высаженные на территории пальмы, а также зебр на выпасе.

Под землей здания комплекса соединяет разветвленная система подземных ходов с помещениями-холодильниками и огромным сейфом.

Стоимость имения в Гатвани оценили в не менее 30 млн евро. Официальные доходы и состояние Орбана и членов его семьи не позволяют им владеть столь дорогой недвижимостью.

Сам премьер Венгрии заявил, что не имеет никакого "имения", а показанные на видео здания – это "ферма" его отца.

Однако венгерская оппозиция нашла доказательства, что Орбан, мягко говоря, лукавит – и что территория изначально планировалась под строительство "семейного гнездышка". Оппозиционеры, в том числе и Хадхази, также устраивали "экскурсии" в тайное имение Орбана для венгров. И эти "поездки в Орбанленд", как метко назвал их Хадхази, пользовались большим спросом.

