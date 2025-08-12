Роскошный особняк Орбана с бассейнами и бальным залом сняли с дрона: политик говорит, что это 'ферма' его отца. Видео

В Венгрии набирает обороты скандал вокруг роскошного имения семьи венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Настоящий замок стоимостью не менее 30 млн евро нашли в городе Хатван: на территории растут пальмы, есть несколько бассейнов и бальный зал, а также пасутся зебры.

После того, как венгерский депутат Акош Хадхази опубликовал сделанные на разных этапах строительства фотографии и отвел туда на первую "экскурсию" венгров, которые хотели посмотреть на собственность Орбана, которая ему совсем не по карману, издание ТеІех показало орбановский замок с воздуха. Сам же венгерский премьер роскошную недвижимость с огромной библиотекой и системой подземных ходов называет "фермой" своего отца.

Что известно

Скандал вокруг роскошного имения-замка семьи Орбана, который очень переживает за то, чтобы украинские пенсионеры не "отобрали" пенсии у венгров после вступления Украины в Евросоюз, вспыхнул около недели назад.

Независимый депутат Акош Хадхази опубликовал фотографии комплекса зданий на огромной территории, являющейся собственностью семьи Орбанов. Сделаны фото, по его словам, были в разное время рабочими, которые были задействованы в строительстве.

Сам Орбан, а вместе с ним и венгерское правительство отрицают, что обнаруженный объект – это имение семьи премьера. Орбан называет огромную территорию с роскошными зданиями "фермой", которая якобы принадлежит его отцу.

Стоимость имения в Хатване оценили в не менее 30 млн евро. Официальные доходы и состояние Орбана и членов его семьи не позволяют им владеть столь дорогой недвижимостью.

Как видно из снятого над поместьем с дронов видео ТеІех, на территории расположены несколько бассейнов, есть пальмовая аллея, подземный гараж, тоннель, бальный зал, огромная библиотека. Рядом с поместьем пасутся зебры.

По данным Хадхази, под землей на территории построена настоящая "бункерная система" с железобетонными стенами толщиной в 60 см, обложенными кирпичом. В этом подземелье есть несколько помещений-холодильников, а также отдельная комната с огромным сейфом: об этом депутату рассказал один из рабочих, недолго работавший на строительстве поместья, поделившись также несколькими фото. Некоторые снимки он лишь продемонстрировал Хадхази, побоявшись их обнародовать.

В целом Хадхази пообщался с несколькими рабочими, работавшими в поместье, получив от них некоторые фото. Все они утверждают: сейчас за всеми, кто работает на территории, установлен жесткий надзор с запретом делать фото или видеосъемку.

Дороги и аллеи на территории построены с подогревом (чтобы Орбану не пришлось зимой отбрасывать снег лопатой, иронизирует Хадхази). Вместо брусчатки вымощены они значительно более дорогим камнем.

Всего на территории – четыре огромных здания. Одно из них, по данным Хадхази – это жилой дом со многими комнатами, что делает его похожим на отель. Второе – это роскошный особняк, меблированный старинной мебелью. В третьей размещены, в частности, галерея и камин. А в четвертой есть большая кухня, ресторан и коммунальные помещения. В одном из сооружений размещена огромная библиотека.

Все здания, как уже отмечалось, соединены между собой подземными коридорами.

Когда-то на этом месте был расположен памятник архитектуры, участок Орбан купил в 2010 году, а как минимум с 2017-го там началось масштабное строительство, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Уже после того, как Орбан несколько раз назвал свое имение то "сельскохозяйственным участком", то "фермой" своего отца – к тому же, якобы до сих пор недостроенной – Хадхази опубликовал полученные семьей венгерского премьера энергетические сертификаты, которые доступны в открытой базе данных.

"Семья Орбан попросила официальное энергетическое удостоверение на жилое здание в Хатване! Вы понимаете? Не для полупостроенной фермы, а для новопостроенного, готового жилого дома. Легче догнать лживого премьера, чем хромого пса. Не то чтобы у тех, кто видел замок лично или на фото, оставались какие-либо сомнения. Но это быстрый ответ на то, что даже после опубликованных в субботу фото Орбан заикался в подкасте рэпера Допмана, что у него нет имения, а только сельскохозяйственный завод его отца", – написал депутат.

Согласно данным реестров, расположенное в западной части территории большое здание с большим L-образным крылом классифицировано как жилое здание.

Здание такой же формы в восточной части участка обозначено как "промышленные здания, склады": именно там, по словам Хадхази, размещены кухонные, ресторанные и коммунальные помещения, а под землей под зданием – несколько гигантских холодильников.

Еще одно здание в восточной части отнесено к категории "не перечисленные или другое": там, отмечает депутат, когда-то был дом для слуг, а ныне – библиотека.

Энергетического сертификата на четвертое здание – собственно имение – Хадхази найти не удалось. Он считает, что это может объясняться тем, что на момент приобретения участка семьей Орбана в 2010 году, оно уже был переделано в жилое здание.

"Важно также отметить, что такой сертификат должен быть сделан только для жилых зданий, а не для, конечно же, сельскохозяйственного завода или фермы... В карточке также есть информация исключительно о новопостроенных зданиях (как видно из аэросъемки, конечно). Орбан просто снес конюшни-памятники и построил на их месте роскошный замковый комплекс", – подчеркнул депутат.

В субботу, 2 августа, Хадхази устроил для венгров "экскурсию в Орбанленд". Желающих посмотреть на имение премьера, на которое у него, согласно официальным декларациям, никогда бы не нашлось денег, оказалось немало. Люди даже вылезали на лестницы, чтобы заглянуть за высоченный забор, которым окружена "ферма" Орбанов.

Однако, как отмечает Хадхази, тех, кто хотел попасть на такую экскурсию и не смог этого сделать, оказалось в разы больше. Поэтому он планирует "организовывать туристические поездки" в имение Орбана каждые выходные, "если уж есть такой спрос".

