В Великобритании выставят на аукцион письмо пассажира "Титаника", написанное накануне кораблекрушения: чем оно особенное

В Великобритании на аукцион выставят редкое письмо пассажира "Титаника" Генри Прайса Ходжеса, написанное всего за несколько дней до гибели лайнера. Документ, который, по оценкам экспертов, может быть продан за сумму до 35 тысяч фунтов стерлингов, является одним из немногих сохранившихся писем пассажиров второго класса и содержит подробное описание жизни на борту легендарного судна.

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Об этом пишет The Independent. Этот документ является бесценным историческим свидетельством, ведь позволяет увидеть повседневную жизнь на борту самого известного лайнера в мире.

Что известно об авторе письма

Генри Прайс Ходжес путешествовал во втором классе. Он сел на "Титаник" в Саутгемптоне, купив билет № 250643 за 13 фунтов стерлингов, и направлялся в американский Бостон, чтобы навестить родственников.

Письмо было датировано 10 апреля 1912 года и отправлено из Квинстауна (ныне Ков в Ирландии), где лайнер сделал последнюю остановку перед выходом в Атлантический океан.

Адресатом был его друг Гектор Янг из Консервативной ассоциации Ньютауна в Саутгемптоне.

О чем написал пассажир "Титаника"

В письме Ходжес благодарит друга за телеграмму и теплые пожелания перед отплытием.

Он просит передать благодарность всем членам Консервативной ассоциации, отмечая, что очень ценит их внимание.

Отдельно мужчина упоминает президента ассоциации, который лично пришел проводить его в путь. По словам Годжеса, это был очень добрый жест, и он даже в шутку пишет, что чуть не смог бы убедить его отправиться в путешествие вместе.

Далее автор описывает атмосферу на борту, отмечая, что плавание проходит замечательно, а погода стоит прекрасная. Он обращает внимание на то, что пассажиры почти не ощущают движения огромного лайнера.

Особенно подробно Годжес описывает жизнь на верхней палубе. По его словам, там около двухсот молодых мужчин маршировали и пели, другие проводили время за домино и картами в салонах, кто-то читал книги, а кто-то писал письма. Он подчеркивает, что жизнь на корабле совсем не похожа на то, как люди обычно представляют себе морские путешествия.

В конце письма пассажир просит передать отцу Гектора, что огорчен тем, что тот не смог прийти попрощаться, хотя и понимает причины его отсутствия. В то же время он благодарит брата друга за то, что тот всё же пришёл проводить его.

Завершая письмо, Ходжес пишет, что собирается рано ложиться спать, поскольку очень устал, после чего прощается с другом и передает ему наилучшие пожелания.

Один из самых редких документов о "Титанике"

Генри Прайс Годжес погиб 15 апреля 1912 года во время катастрофы "Титаника", унесшей жизни около 1,5 тысячи человек. Впоследствии его тело нашли и похоронили на кладбище Фервью в канадском Галифаксе.

Письмо будет выставлено на торги аукционным домом Henry Aldridge and Son в графстве Уилтшир.

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, письма, написанные пассажирами второго класса, относятся к числу самых редких памятных предметов, связанных с "Титаником".

Он отметил, что этот документ является бесценным историческим свидетельством, ведь позволяет увидеть повседневную жизнь на борту самого известного лайнера в мире глазами пассажира второго класса. Особенно символичным его делает то, что менее чем через четыре с половиной дня после написания письма "Титаник" уже лежал на дне Северной Атлантики.

Как сообщал OBOZ.UA, на борту лайнера "Титаник" находилось около 2223 пассажиров и членов экипажа. Из них лишь 706 человек спаслись после столкновения с айсбергом – одна из самых масштабных морских катастроф мирного времени унесла жизни примерно 1517 человек.

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