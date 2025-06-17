Сколько людей на самом деле погибли на 'Титанике': ученые узнали новое количество

Корабль, который считали непотопляемым, стал символом трагической переоценки человеческих амбиций. 15 апреля 1912 года, во время своего первого рейса, британский пассажирский лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул менее чем за три часа.

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Эта катастрофа не только всколыхнула весь мир, но и обнажила проблемы классового неравенства и несовершенства систем безопасности. Несмотря на все заверения в безопасности судна, на борту было недостаточно спасательных шлюпок для всех пассажиров, а выживание зависело скорее от социального статуса, чем от шансов, говорят историки.

В апреле 1912 года на борт роскошного лайнера "Титаник" поднялись около 2223 пассажиров и членов экипажа. Из них лишь 706 человек спаслись после столкновения с айсбергом – одна из самых масштабных морских катастроф мирного времени унесла жизни примерно 1517 человек.

Одной из главных причин таких масштабных потерь была нехватка спасательных шлюпок. Главный конструктор судна Александр Карлайл изначально предложил оборудовать "Титаник" 48 шлюпками, однако из эстетических соображений их количество сократили до 20. Этого хватало лишь на 1178 человек – значительно меньше, чем было на борту. Пустые участки палуб выглядели эффектнее, чем оборудованные средствами спасения.

Жесткая социальная иерархия на судне тоже сыграла роковую роль. Шансы на выживание напрямую зависели от класса, в котором путешествовали. Кроме того, приказ капитана "женщины и дети – первыми" значительно повысил вероятность спасения именно этих категорий.

По британской статистике, 97% женщин первого класса выжили, а все дети первого класса были спасены. Однако существуют свидетельства, что один ребенок таки погиб – 2-летняя канадка Лоррейн Эллисон. Ее история до сих пор окутана противоречивыми деталями. В то же время среди мужчин первого класса уровень выживания составил 32%.

Меньше всего шансов имели мужчины второго класса – выжили лишь 8%. Для женщин этого класса шансы были гораздо выше – 86% остались живы. Мужчины третьего класса имели 16% вероятности выжить, а женщины – 46%.

Сегодня один из самых болезненных вопросов, связанных с "Титаником", заключается в том, почему на месте его затопления не обнаружили никаких человеческих останков. Среди причин – экстремальные условия на глубине, где сейчас находится корпус судна. Давление, температурный режим, микроорганизмы и течение времени сделали свое дело.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что исследователи пролили свет на героический поступок экипажа "Титаника" в последние часы перед катастрофой.

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