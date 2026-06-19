В Великобритании погиб легендарный дуб Робина Гуда: как туристы "помогли" уничтожить дерево

В Шервудском лесу официально подтвердили гибель Великого дуба (Major Oak), который считается символом легенд о Робине Гуде и одной из самых известных природных достопримечательностей Великобритании. Дерево погибло из-за совокупности факторов, среди которых — антропогенное воздействие и экстремальные погодные условия последних лет.

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О гибели легендарного дуба сообщает BBC. Известно, что дерево не смогло пережить последствия многолетней нагрузки на окружающую его экосистему, несмотря на многочисленные попытки сохранить исторический памятник.

Большой дуб рос в Шервудском лесу графства Ноттингемшир около 1200 лет и считался одним из самых старых и самых больших деревьев Великобритании. Особую известность он приобрел благодаря легенде, согласно которой именно в его огромном дупле скрывался знаменитый разбойник Робин Гуд.

Весной 2026 года дерево впервые за всю историю наблюдений не распустило листья. После этого Королевское общество защиты птиц (RSPB), которое занимается Шервудским лесом, объявило о его гибели.

Определить одну конкретную причину невозможно. Среди основных факторов называют многолетнее давление со стороны туристов, из-за которого почва вокруг дерева постепенно уплотнялась. Это затрудняло проникновение дождевой воды к корням, а также ограничивало доступ кислорода и питательных веществ.

Дополнительным испытанием для дуба стали климатические изменения. По словам исследователей, последние годы в Великобритании сопровождались аномальными волнами жары и продолжительными засухами. Особенно сложным для дерева стал 2022 год, когда температура воздуха впервые в истории страны превысила отметку в 40 градусов.

Определенное влияние могли оказать конструкции для поддержки массивных ветвей дуба. Они устанавливались для сохранения дерева, однако любое вмешательство в естественные процессы древних деревьев может иметь непредсказуемые последствия.

Несмотря на гибель, Большой дуб останется на своем месте. Экологи планируют сохранить его как памятник истории и природного наследия. Ожидается, что в течение следующих десятилетий дерево будет постепенно разлагаться, оставаясь средой обитания для многочисленных видов насекомых, грибов, птиц и мелких животных.

В то же время наследие легендарного дуба продолжит жить благодаря его саженцам, которые уже высажены в разных уголках мира. Учёные надеются, что уроки, извлечённые в ходе попыток спасти Major Oak, помогут лучше защитить другие древние деревья Великобритании от подобной участи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Фастовском районе Киевской области, на территории Боярского лесничества, растет уникальный дуб. Ему более 450 лет, и он является свидетелем расцвета украинского казачества.

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