В Киевской области растет 450-летний дуб, который стал свидетелем расцвета украинского казачества. Фото

В Фастовском районе Киевской области на территории Боярского лесничества растет уникальный дуб. Ему более 450 лет и он является свидетелем расцвета украинского казачества.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Столичного округа. С 2018 года территория, на которой растет дерево, включена в Лесной заказник местного значения "Монашеский лес".

"Ходосеевский дуб – произрастает в Боярском лесничестве и фактически является одним из старейших деревьев на территории лесного фонда Боярской ЛДС. Его величие поражает, ведь охват на высоте груди достигает 4,87 м. Ученые оценивают возраст этого природного чуда более 450 лет, делая его живым свидетелем прошлых эпох, в частности расцвета Украинского Казачества", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты экологической инспекции подчеркнули, что территория, где растет это величественное дерево, уникальна. Она входит в Ходосовский археологический комплекс "Круглое городище" – один из историко-культурных объектов на территории лесного фонда Боярской лесной исследовательской станции.

Напомним, в Киеве у станции метро "Берестейская" на месте убранных МАФов обустроили зеленую зону. Коммунальщики высадили 1200 многолетних и 900 злаковых растений, а также посеяли газон на 700 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре для посетителей планируют открыть Митрополичий сад, которому уже 500 лет. Долгое время эта локация была закрыта забором по неизвестным причинам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!