В Ватикане установили дымоход, который известит мир об избрании нового Папы. Фото и видео

2 марта над церковью Сикстинской капеллы в Ватикане появился дымоход, белый дым из которого заявит миру об избрании нового Папы Римского. Конклав, которому предстоит определить преемника покойного Франциска, соберется в среду, 7 мая.

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Пресс-служба святого престола на сайте Vatican Media показала, как рабочие устанавливали дымоход на терракотовой крыше капеллы XV века, а внутри помещения – маленькую печь. Дымоход хорошо виден с площади Святого Петра, где ожидается большое скопление верующих.

"Дымоход, соединенный с двумя печами внутри часовни, является точкой, из которой выходит дым: черный, когда квалифицированное большинство в две трети еще не достигнуто, и белый, когда выборы уже состоялись", – объяснили представители Ватикана.

Последние два конклава – 2005 и 2013 годов – завершились уже на второй день голосования.

Каждый день кардиналы будут голосовать четыре раза (два утром и два днем), пока не выберут Папу. После 33-го или 34-го голосований состоится прямой и обязательный второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество поддержки во время последнего голосования.

"Однако даже в этом случае всегда будет необходимо большинство в две трети голосов", – отметила пресс-служба.

Некоторые кардиналы, по данным CNN, хотят, чтобы следующий Папа следовал по стопам Франциска и сосредоточился на "разнообразии" церкви. Другие призывают следующего религиозного лидера следовать более консервативному подходу "единства".

"Франциск открыл дискуссии на темы, которые когда-то считались запретными, такие как роль женщин . Он приветствовал ЛГБТК-католиков как "детей Божьих" и открыл дверь для повторно вступивших в брак разведенных для причастия. Он также привлек внимание своей резкой критикой экономической несправедливости и призывами к защите окружающей среды", – напомнили журналисты.

Теперь будущее Католической церкви в руках 133 членов Коллегии кардиналов, которые имеют право голоса. "Линия разлома уже намечается", – добавило издание.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник на 88-м году жизни в результате инсульта и сердечной недостаточности.

– 26 апреля состоялось прощание с Франциском. В Ватикан приехало 170 делегаций из разных стран, среди которых более 50 лидеров государств и правительств, а также влиятельные церковные деятели.

– Гробницу Папы Франциска в базилике Святой Марии Великой открыли для верующих на второй день Novemdiales, или "девятидневного" траура.

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