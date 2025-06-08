В Вашингтоне готовятся к первому за 30 лет военному параду: что происходит

В Вашингтон начали свозить десятки единиц тяжелой бронетехники. В столице Соединенных Штатов Америки заметили танки, гаубицы и бронетранспортеры.

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Появление военной техники на улицах Вашингтона свидетельствует об активной подготовке к военному параду. Об этом в Facebook сообщил журналист Остап Ярыш.

Мужчина опубликовал видео, на котором видно переброску техники по железной дороге в центр Вашингтона. Он отметил, что продолжается активная подготовка к празднованию 250-летия основания армии США.

По словам журналистам, в параде примут участие десятки единиц тяжелой бронетехники – в том числе танки Abrams, бронетранспортеры Bradley и Stryker, самоходные артиллерийские установки Paladin, гаубицы M777 и другая техника. Это будет первый военный парад в столице США с 1991 года.

Американские журналисты в соцсети Х пишут, что в параде также примет участие авиация, в частности, истребители F-22 и F-35. Всего в мероприятии будет задействовано около 7 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный парад в Вашингтоне 14 июня 2025 года. Мероприятие будет приурочено 250 годовщине создания Армии Соединённых Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп подписал указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий. Документы касаются возрождения ядерной энергетики и внедрения "золотого стандарта науки".

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