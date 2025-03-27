В Турции произошел пожар в гостинице на горнолыжном курорте: два человека погибли. Фото и видео

В отеле Uludağ Kervansaray, расположенном на популярном горнолыжном курорте Турции, произошел масштабный пожар. Заведение не работало с января из-за отсутствия разрешения на туристическую деятельность, однако внутри находились сотрудники. В результате инцидента погибли два человека, среди которых – национальный лыжник Беркин Уста.

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Возгорание произошло утром в зоне кафетерия около 6 утра. Огонь быстро распространился по зданию, из-за чего часть персонала оказалась в ловушке. Об этом сообщает издание Turkiye.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали людей. Президента Турецкой ассоциации мастеров лыжного спорта и сноуборда Яхью Усту, его жену Фикрие и сына Беркина Усту без сознания доставили в медицинское учреждение. Однако мужчин не удалось спасти.

Еще один сотрудник получил ранения и был доставлен в больницу.

Беркин Уста был национальным лыжником, представлявшим Турцию на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине.

Руководство гостиницы подтвердило факт пожара и подчеркнуло, что заведение было закрыто. Сейчас администрация сотрудничает с властями, предоставляя все необходимые документы и показания по поводу инцидента.

Губернатор провинции Бурса Эрол Айилдыз заявил, что на момент пожара в гостинице не было туристов, а спасатели сразу приступили к проверке помещений на наличие персонала. Предварительные выводы указывают на то, что огонь вспыхнул на веранде и быстро распространился на основную часть здания. Причины возгорания расследуются.

Этот случай произошел после другого масштабного пожара в отеле Grand Kartal на курорте Kartalkaya, где погибли 78 человек. В связи с этим турецкие власти усилили проверки туристических объектов по всей стране. За последнее время уже закрыто более 200 заведений, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Южной Корее объявили режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров. Многочисленные возгорания возникли в юго-восточной части страны.

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