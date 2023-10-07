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В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото

София Закревская
Новости. Мир
2 минуты
759
В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото

В Турции вблизи города Кумлуджа провели подводные археологические раскопки на участке Средиземного моря, где около 3600 лет назад затонул корабль. На месте происшествия, которое называют древнейшим известным кораблекрушением в мире, нашли 30 медных слитков, личные вещи моряков и амфору.

Об этом сообщает TRT Haber (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Важность этих медных слитков заключается в том, что они являются деньгами того периода – среднего бронзового века, говорят ученые.

В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото
В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото
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Вероятно, эти слитки были сделаны из металла, добытого из медных рудников на Кипре.

"Этот груженый корабль затонул во время шторма на пути к острову Крит. Это произошло примерно от 3550 до 3600 лет назад. В этом контексте затонувший возле Кумлуджи корабль среднего бронзового века все еще считается самым старым в мире затонувшим торговым судном", – рассказал доктор Хакан Ониз.

В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото

Кроме медных слитков на месте, где затонул корабль, была найдена разновидность сельскохозяйственного орудия, которое мы сейчас называем зубилом. Вероятно, это изделие из бронзы также использовалось в судостроении.

Также были обнаружены керамические изделия, в частности маленькая амфора. Все находки были переданы в лабораторию реставрации и консервации Антальи.

Сейчас команда из 40 человек продолжает подводные исследования и раскопки у побережья Антальи. Археологи работают на глубине 45-55 метров, а еще ниже – на глубину 250-300 метров – запускают роботов.

В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото
В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото
В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото
В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в здании Конгресса Мексики энтузиаст-уфолог Хайме Мауссан представил две мумии, которые, по его словам, являются останками инопланетян, которые погибли на земле.

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