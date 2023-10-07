В Турции нашли корабль с сокровищами, который затонул 3600 лет назад. Фото

В Турции вблизи города Кумлуджа провели подводные археологические раскопки на участке Средиземного моря, где около 3600 лет назад затонул корабль. На месте происшествия, которое называют древнейшим известным кораблекрушением в мире, нашли 30 медных слитков, личные вещи моряков и амфору.

Об этом сообщает TRT Haber (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Важность этих медных слитков заключается в том, что они являются деньгами того периода – среднего бронзового века, говорят ученые.

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Вероятно, эти слитки были сделаны из металла, добытого из медных рудников на Кипре.

"Этот груженый корабль затонул во время шторма на пути к острову Крит. Это произошло примерно от 3550 до 3600 лет назад. В этом контексте затонувший возле Кумлуджи корабль среднего бронзового века все еще считается самым старым в мире затонувшим торговым судном", – рассказал доктор Хакан Ониз.

Кроме медных слитков на месте, где затонул корабль, была найдена разновидность сельскохозяйственного орудия, которое мы сейчас называем зубилом. Вероятно, это изделие из бронзы также использовалось в судостроении.

Также были обнаружены керамические изделия, в частности маленькая амфора. Все находки были переданы в лабораторию реставрации и консервации Антальи.

Сейчас команда из 40 человек продолжает подводные исследования и раскопки у побережья Антальи. Археологи работают на глубине 45-55 метров, а еще ниже – на глубину 250-300 метров – запускают роботов.

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