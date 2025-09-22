В турецкой Анталии произошел взрыв на оптовом рынке: пострадали люди. Фото и видео

В турецкой провинции Анталия в городе Демре прогремел сильный взрыв в районе оптового рынка. В результате инцидента один человек погиб, а трое получили ранения.

Об этом сообщил портал Antalya Hakkında. Момент взрыва сняла камера наблюдения.

Взрыв прогремел в 15:00 в одном из павильонов овощно-фруктового оптового рынка. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные, жандармерия и медицинские бригады.

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения

Причина ЧП пока не установлена, официальной информации от властей нет. Предварительно взрыв произошел из-за кислородного баллона.

Сейчас начато расследование по делу, а момент взрыва зафиксировала на камеру наблюдения. На кадрах видно, как после взрыва стены магазина разрушаются, а вокруг разлетается множество кирпичей и бетонных обломков.

Заявление мэра города Демре

Мэр Демре Фахри Дюран заявил, что взрыв произошел в складской части рынка.

"Один из наших братьев, который занимается покупкой и продажей на оптовом рынке, погиб. Трое наших рабочих получили ранения. По информации из больницы, двое раненых в тяжелом состоянии. Мы пока не знаем причин взрыва. Он произошел в складской части рынка", – сообщил мэр Демре.

Отметим, что город Демре расположен на Средиземноморском побережье. Он стоит на месте древнего ликийского города Миры, известного как Миры Ликийские.

Демре считается родиной Святого Николая и является популярным местом паломничества.

