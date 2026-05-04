Трещины и разногласия внутри вертикали власти стремительно нарастают, усиливая беспрецедентный рост паранойи российского лидера. Апологеты Кремля все еще трудятся над формированием видимости стабильности, но ведущие мировые медиа и разведывательные службы рисуют картину режима, который начал пожирать сам себя. Сам элитный пакт оказался под вопросом.

Точкой невозврата стал арест Руслана Цаликова, произошедший 5 марта 2026 года. Для российской политической системы это событие имело эффект разорвавшейся бомбы. Цаликов ведь не просто рядовой чиновник, это "правая рука" и доверенное лицо Сергея Шойгу на протяжении последних 30 лет. Его обвинение в организации преступного сообщества и хищениях стало четким сигналом: неприкосновенных больше нет.

Как подчеркивают аналитики Financial Times, Путин самовольно и официально расторг негласный общественный договор с элитами. Десятилетиями лояльность обменивалась на безопасность и право на коррупцию.

Теперь, когда "СВО" зашла в тупик, а экономика трещит по швам, дряхлеющий диктатор ищет виновных среди своих. Ослабление позиций Шойгу через уничтожение его ближайшего окружения ставит самого секретаря Совбеза под прямой удар, лишая его ресурсов и защиты.

Исходя из озвученного, согласно докладу европейских разведывательных служб, оказавшемуся в распоряжении CNN, вероятность государственного переворота в России достигла максимума за последние десятилетия. Разведки стран ЕС указывают, что именно Шойгу, несмотря на формальное понижение, сохраняет колоссальное влияние в армейской среде и среди силовиков, недовольных тем, как их превращают в "козлов отпущения".

Западные издания, такие как Le Monde, и немецкий Spiegel, отмечают, что Путин больше не доверяет даже своему ближайшему окружению. Это подтверждается мерами безопасности, которые выглядят как сценарий из антиутопии.

Создана система тотального контроля со стороны ФСО. Сотрудники службы безопасности теперь проверяют даже поваров и фотографов Путина, которым запрещено пользоваться общественным транспортом.

Россию лихорадит от мер по цифровой изоляции. Масштабные сбои в работе интернета в Москве, зафиксированные в марте-апреле, связывают с попытками Кремля пресечь координацию заговорщиков.

Сам Путин будто сбежал в подземелья, и практически перестал появляться в Москве, предпочитая глубоко модернизированные бункеры в Краснодарском крае.

Трагедия путинского режима в том, что его попытки защититься лишь ускоряют печальную развязку. Усиливая репрессии против собственного генералитета, Путин толкает элиты к единственному логичному выходу, а именно к физическому устранению источника угрозы. Как пишут немецкие обозреватели, "страх Путина перед дронами на 9 мая лишь верхушка айсберга; на самом деле он боится ножа в спину от того, кто сегодня стоит с ним на трибуне".

Арест Цаликова и преследование команды Шойгу создали ситуацию, где у военной верхушки по сути не осталось выбора. Либо они станут следующими в списках на посадку, либо предпримут попытку перехвата власти. Европейская разведка прямо предупреждает: зачистка "клана Шойгу" лишила систему баланса.

В преддверии 9 мая 2026 года Россия предстает страной, где президент боится собственного парада. Путинская паранойя превратила Кремль в осажденную крепость, где каждый соратник в глазах диктатора потенциальный предатель, а каждое предложение о "перемирии" походит на отчаянные попытки подземного диктатора купить себе еще немного времени. История учит, что режимы, построенные на тотальном недоверии, рушатся именно тогда, когда их творец начинает верить, что он всех переиграл.

Глядя на разбитые украинским дроном окна дома на ул.Мосфильмовской и усиленные патрули ФСО, становится очевидно, что финал переворотной пьесы уже написан. Остается лишь один вопрос: кто из окружения Путина решится возглавить давно назревшее выступление.