Даша Квиткова назвала причину, почему никто не увидит, как она выйдет замуж за звезду киевского 'Динамо'

Блогер Даша Квиткова заявила, что не планирует делать публичной свою свадьбу с полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Бражко. По словам инфлюенсера, церемония останется частной, без видео и публикаций в соцсетях.

Об этом она рассказала в проекте "Квіткова ревізія", где впервые подробно поделилась подготовкой к предстоящему бракосочетанию. Квиткова отметила, что сознательно выбирает непубличный формат празднования и хочет сохранить этот момент только для себя и близких.

"Нет (не будет показывать публично. – Ред.). Мы хотим, чтобы это осталось нам. Просто хочу сделать фото в ретро-стиле. И видео не будет. У меня же есть видео с предложением, но я его не выкладывала, потому что это личное", – объяснила блогерша.

В то же время Квиткова призналась, что подготовка к свадьбе уже продолжается, хотя точную дату она не раскрывает. Известно лишь, что пара планирует церемонию в теплое время года и уже определилась с локацией.

"Мы только недавно выбрали локацию, поэтому у нас еще будет в хаосе. Вова, наверное, переживает меньше, чем я. Он очень хотел свадьбу, а я совру, если скажу, что не хотела, но у меня есть страх этого. Я настраиваюсь. Я даже когда мерила платье в свадебном салоне, то смотрела на себя в зеркало и рыдала", – поделилась она.

В частности, блогер рассказала о "свадебной" роли своего сына Льва от брака с Никитой Добрыниным. Мальчик должен вынести кольца во время церемонии, однако, по словам Квитковой, все может пойти не по плану.

"Сейчас ищу ему маленький костюмчик и сказала ему, что он будет выносить обручальные кольца. А он говорит: "Нет, я хочу ими играть". Может случиться так, что он просто не дойдет до нас", – рассказала Квиткова.

Ранее OBOZ.UA писал, что Никита Добрынин отреагировал на помолвку Даши Квитковой и признался, что думает о ее женихе, который живет с его сыном. Он подчеркнул, что конфликтов или напряженных моментов с новым возлюбленным его бывшей у него нет, и описал их отношения как спокойные.

