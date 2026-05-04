Украинские АЗС заметно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС заметно подорожал бензин А-95. В понедельник 4 мая они продают его в среднем по 72,76 грн/л, что на 40 коп. выше, чем было в пятницу 1 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: в мае ситуация на топливном рынке будет зависеть прежде всего, от переговоров между США и Ираном и перспектив разблокирования Ормузского пролива. А потому в ближайшую неделю (заканчивается 10 апреля) не исключается как удорожание, так и удешевление топлива.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

Если на мировых рынках будет превалировать тренд к удешевлению нефти, бензин в Украине может подешеветь в пределах 1 грн/л.

Если наметится тренд к удорожанию – стоимость топлива на АЗС вырастет на 2 грн/л.

"Все может стать понятно уже на этой неделе. И от того, куда будет двигаться конфликт, будет зависеть и ситуация с ценами на топливо", – рассказали аналитики.

При этом они объяснили: подорожание может оказаться более существенным, чем удешевление, в связи с тем, что сети АЗС накопили "очень большие запасы дорогостоящего топлива", которое они закупили в марте и апреле. А потому, рынок больше настроен повышать цены.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-76,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году было выявлено и демонтировано 76 незаконных АЗС. В 2026-м же эта работа продолжилась. В частности, в Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали, в частности, бензином сомнительного происхождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!