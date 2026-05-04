В Вашингтоне произошла стрельба рядом с Белым домом, где выступал Трамп: есть раненый

В понедельник, 4 мая, в Вашингтоне раздались выстрелы неподалеку от Белого дома, когда там выступал президент США Дональд Трамп. Журналистов, которые находились на Северной поляне, срочно завели в зал для брифингов.

Видео дня

Секретная служба США подтвердила стрельбу, которая произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню. В результате нее один человек был ранен правоохранителями.

"Сотрудники Секретной службы США находятся на месте инцидента со стрельбой с участием правоохранителей на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Человек получил огнестрельное ранение от правоохранителей; его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на месте работают экстренные службы", – сказано в сообщении.

Корреспондентка Мэри Маргарет Олохан сообщила, что в момент стрельбы и после нее Трамп выступал в Восточном зале на саммите малого бизнеса.

"Белый дом находится в режиме локдауна из-за стрельбы, произошедшей неподалеку; журналистов направляют в брифинг-рум. Президент Трамп в безопасности, слава Богу", – написал журналист Ник Сортор.

В полиции округа Колумбия призвали избегать посещения района стрельбы, так как дороги там будут закрыты на несколько часов из-за расследования, передает Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, после стрельбы в бальном зале отеля Washington Hilton спецслужбы США задумались над усилением мер безопасности. Инцидент, произошедший 25 апреля, выявил пробелы в охране президента Дональда Трампа и других американских высокопоставленных чиновников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!