В США заговорили об угрозе нацбезопасности из-за намерения РФ запустить ядерную бомбу в космос – СМИ

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер публично обратился в Конгресс и к администрации президента Джо Байдена с призывом рассекретить информацию о серьезной угрозе безопасности Соединенных Штатов. По его словам, это необходимо, чтобы США и все союзники смогли открыто отреагировать на эту угрозу.

Тернер не назвал источник угрозы. Однако, обращаясь к Конгрессу, он сообщил, что его комитет имеет секретную информацию о "дестабилизационных военных возможностях" иностранного государства. В CNN, ссылаясь на три независимых источника, утверждают, что речь идет о России.

Утверждается, что речь идет о какой-то "очень чувствительной" и актуальной информации, которая "вызывает большую обеспокоенность". Тернер добавляет, что известно об угрозе стало совсем недавно. Комитет по разведке Палаты представителей уже проголосовал за предоставление законодателям доступа к этой информации для рассмотрения.

В ABC утверждают, что разведданные связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос. Речь идет о возможном использовании ее против спутников.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон по этому поводу пытался успокоить американцев. "Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены. Но мы просто хотим заверить всех, что руль в твердых руках", – заявил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщение Тернера, однако не уточнил, о чем идет речь. Он намерен 15 февраля встретиться с Тернером и руководителями комитетов Конгресса по этому поводу.

Несколько дней назад Тернер, вместе с коллегами, посетил Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин приватно, через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, посылал Вашингтону сигналы о том, что он готов рассмотреть прекращение огня в Украине. Он предлагал США заморозить войну, но переговоры провалились.

Между тем Сенат США, верхняя палата Конгресса, окончательно поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение 60 млрд долларов в помощь Украине. Теперь документ будет направлен в нижнюю палату американского парламента – Палату представителей.

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