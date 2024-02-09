'Мы не можем останавливаться в нашей борьбе': Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей США. Фото и видео

В Украину прибыла двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США. Делегацию конгрессменов Джейсона Кроу, Френча Гилла, Зака Нанна и Эбигейл Спенбергер возглавляет глава комитета по разведке Майк Тернер. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с гостями.

Как сообщили в Офисе главы государства, президент призвал американцев и дальше наращивать военную помощь Украине для достижения стратегических целей на фронте. Приоритетом остается получение систем ПВО для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Отдельно стороны обсудили развитие и локализацию совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также состоялся обмен мнениями о санкционном давлении на страну-агрессора, а также формирование Конгрессом правовой рамки для использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Была отмечена критическая важность принятия Конгрессом пакета помощи Украине. "Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена постоянно контактирует с Конгрессом США о срочной необходимости принять помощь Украине. Белый дом продолжит работать с представителями обеих партий, чтобы соответствующий законопроект, наконец, поступил на подпись президенту.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к сенаторам-республиканцам Конгресса США, сорвавшим голосование за военную помощь Украине. Он напомнил политикам о целях и стремлениях 40-го президента страны Рональда Рейгана и пристыдил американских законодателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!