В США взорвался и загорелся жилой дом: есть погибшие и раненые. Видео

В американском Далласе после взрыва газа в жилом доме погибли по меньшей мере три человека, среди них ребенок. Также известно о четырех пострадавших. На месте работают более ста спасателей и спецтехника.

Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, взрыв прогремел 28 мая в районе Oak Cliff, к югу от центра Далласа. Предварительно, причиной инцидента стало повреждение газопровода строителями.

После сообщения об утечке газа на место прибыли правоохранители и спасатели, однако в этот момент произошел мощный взрыв. Огонь быстро охватил здание.

Представитель пожарно-спасательного департамента Далласа Джейсон Эванс отметил, что в результате пожара погибли две женщины и ребенок. Также по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Один из пострадавших находится в критическом, но стабильном состоянии. Еще двух человек планировали выписать из больницы. Кроме того, один человек самостоятельно обратился к медикам с незначительными травмами.

Для ликвидации пожара власти привлекли более 120 спасателей и десятки специализированных пожарных машин. По состоянию на момент публикации, спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку под ними могут находиться люди. По словам Эванса, вручную уже проверили около 35-40% обломков, однако часть завалов придется раскапывать специальной техникой.

