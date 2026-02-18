В Китае прогремел мощный взрыв в магазине фейерверков: погибли 12 человек

В провинции Хубэй, которая расположена в центральном Китае, в среду, 18 февраля, произошел взрыв в магазине фейерверков. В результате взрыва погибли двенадцать человек.

Об этом сообщает информагентство Xinhua. Взрыв произошел днем, около 14:00 по пекинскому времени.

Что известно

По информации спасательных служб по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в городке Чжэньцзи города Сяньян. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров. На место происшествия была направлена пожарная бригада, и к 15:30 открытое пламя потушили спасатели

На месте происшествия было найдено двенадцать тел. Причина взрыва устанавливается.

Дополнительно сообщается, что это был второй подобный случай, который произошел во время празднования Весеннего фестиваля, когда Китай празднует Новый год по лунному календарю. Тогда, в первый день праздника, 16 февраля, в одном из сел провинции Цзяньсу в восточном Китае тоже произошел взрыв в магазине фейерверков, в результате которого погибли восемь человек.

Министерство управления чрезвычайными ситуациями КНР дало указание всем региональным подразделениям усилить проверки на производстве транспортировки, продажи и использования всех пиротехнических средств после взрыва.

Заметим, что согласно китайской традиции, Новый год по лунному календарю отмечается с использованием фейерверков. В последние годы местные власти ряда китайских городов запретили запуск фейерверков из-за риска возникновения пожаров, а также загрязнения воздуха и шума.

События в Китае – последняя информация

Как сообщал OBOZ.UA, Поднебесная отменила льготу, которая 30 последних лет освобождала противозачаточные средства от налогообложения. Таким образом, с января 2026 года презервативы и противозачаточные таблетки в КНР облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 13%.

