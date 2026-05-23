В Китае произошел взрыв на угольной шахте: 90 горняков погибли, много раненых

В Китае произошел один из самых смертоносных инцидентов на угольных шахтах за последние годы – количество погибших возросло до десятков человек. Взрыв газа произошел во время работы смены, когда под землей находились сотни горняков.

Спасательные службы продолжают операцию, а власти начали расследование причин трагедии. Об этом пишет Reuters.

По официальным данным, число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая возросло до 90 человек. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу на шахте Люшеньюй в уезде Циньюань.

На момент взрыва под землей находились 247 работников. Часть горняков удалось поднять на поверхность, однако значительное количество людей погибло, еще многие получили ранения различной степени тяжести.

Председатель КНР Си Цзиньпин отреагировал на трагедию, призвав ответственные службы "приложить все усилия" для спасения людей и оказания помощи пострадавшим. Он также поручил провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Премьер-министр Китая Ли Цян поддержал эти указания, подчеркнув необходимость оперативного информирования общественности и обеспечения строгой подотчетности.

По информации местного управления по чрезвычайным ситуациям в Циньюане, спасательные работы продолжаются, а причины взрыва сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось о значительно меньшем количестве жертв – сначала официальные источники заявляли о восьми погибших и более 200 спасенных горняках. Причины резкого роста количества погибших пока не уточняются.

Инцидент на шахте Люшеньюй стал одним из самых масштабных по количеству жертв в Китае за последнее десятилетие. Несмотря на то, что с начала 2000-х годов страна существенно сократила смертность в угольной отрасли благодаря ужесточению стандартов безопасности, аварии, вызванные взрывами газа или другими факторами, до сих пор случаются.

Сообщается, что руководители компании, которая отвечала за разработку месторождения, уже задержаны. Власти продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в провинции Хубэй, которая расположена в центральном Китае, в среду, 18 февраля, произошел взрыв в магазине фейерверков. В результате взрыва погибли двенадцать человек.

