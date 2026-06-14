В США во время учебного полета разбился истребитель F/A-18 HornetF/A-18

В штате Вашингтон (США) истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet Корпуса морской пехоты потерпел крушение во время учебного полета. В районе падения самолета вспыхнул пожар.

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Об инциденте сообщило командование 3-го авиационного крыла морской пехоты. По данным военных, авария произошла примерно в полдень. Самолет выполнял плановый тренировочный полет, однако попал в аварию.

Пилот смог катапультироваться, впоследствииего эвакуировали местные правоохранители. Пожарная служба Начеса сообщила, что летчика доставили в больницу.

Самолет упал в районе озера Римрок, к юго-востоку от горы Рейнир. Точные причины аварии на момент публикации неизвестны. Их должно выяснить официальное расследование.

После падения самолета вспыхнул лесной пожар. Огонь тушили несколько вертолетов и пожарная техника. Спасатели сообщили об эвакуации людей из кемпингов в этом районе и призвали избегать опасной зоны.

Напомним, в Польше произошла авиакатастрофа с частным легким вертолетом. Обломки воздушного судна и тело пилота обнаружили утром в горной местности.

Также OBOZ.UA сообщал, чтовоенный вертолет Пакистана разбился вблизи города Музаффарабад, как предполагается, "из-за технической неисправности на борту". В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа, находившиеся в вертолете.

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