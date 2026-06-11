В Пакистане разбился военный вертолет российского производства: количество погибших не разглашается

Военный вертолет Пакистана разбился вблизи города Музаффарабад, как предполагается, "из-за технической неисправности на борту". Из-за авиакатастрофы погибли все члены экипажа, которые были в вертолете.

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Как отмечают региональные вещатели, инцидент произошел во время взлета вертолета Ми-17 армейской авиации вблизи Музаффарабада. Однако в обнародованных фото и видео можно увидеть, что авиакатастрофа произошла непосредственно в городе.

Количество погибших военные Пакистана не разглашают; в ISPR утверждают, что погибли все, кто был на борту. Спасательные и эвакуационные подразделения оперативно прибыли на место происшествия, а военные следователи начали работу по выяснению причин аварии.

В ISPR также выражена глубокая скорбь руководства армии и всего личного состава по поводу трагической потери жизни и искренние соболезнования семьям погибших. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер страны Шехбаз Шариф отдельно выразили свои соболезнования.

О чем речь

Авиационное крыло армии Пакистана начало эксплуатировать транспортные вертолеты Ми-17 российского производства в конце 1990-х годов. Ми-17 здесь "считают надежными рабочими лошадками армейской авиации Пакистана", отмечают вещатели.

Такой вертолет может выполнять служебные, транспортные и боевые функции. Он оборудован под экипаж из трех человек и имеет место для размещения до 24 военнослужащих (или четырех тонн груза).

"В течение многих лет Соединенные Штаты помогали Пакистану ремонтировать российские вертолеты Ми-17", – добавляют вещатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля Силы беспилотных систем Украины совместно с ЦСО СБУ "А" ударили по российскому вертолетному аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были поражены два российских вертолета, Ми-28 и Ми-17.

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