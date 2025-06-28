В США уволили прокуроров, которые вели дела о штурме Капитолия – AP

Министерство юстиции Соединенных Штатов уволило по меньшей мере трех прокуроров, которые вели дела, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Указанные прокуроры получили официальные письма об увольнении, подписанные генеральным прокурором США Памелой Бонди.

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Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, эти увольнения являются частью действий администрации президента Дональда Трампа, направленных против работников юстиции, которые имели отношение к делам относительно событий 6 января 2021 года.

В частности, были уволены два прокурора, которые в офисе федерального прокурора в Вашингтоне занимали руководящие должности и наблюдали за судебными процессами по штурму Капитолия. Также должности лишился адвокат, который непосредственно вел эти дела.

Издание уточняет, что на письмах об увольнении, подписанных генеральным прокурором США, не указана конкретная причина увольнения, есть лишь ссылка на "статью II Конституции США и законы США".

Указанная статья определяет функции и полномочия исполнительной власти, в частности функции президента и вице-президента.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп в первый же день возвращения в Белый дом помиловал или смягчил приговоры всем лицам, которые привлекались к ответственности из-за штурма Капитолия. По этим делам проходило около 1500 участников бунта 6 января 2021 года.

"Высшее руководство Минюста также уволило сотрудников, работавших над судебным преследованием Трампа, и понизило в должности целый ряд других работников юстиции. Это рассматривается как попытка очистить ведомство от юристов, которые считаются недостаточно лояльными к Трампу", – считает АР.

Так, еще в феврале 2025 года, до назначения Пэм Бонди, временный прокурор США в Вашингтоне Эд Мартин понизил в должности нескольких прокуроров, которые вели дела 6 января, в том числе прокурора, который возглавлял участок по вопросам дел участников блокады Капитолия.

Также были понижены в должностях адвокаты, которые помогли добиться осуждения "за участие в заговоре с целью подстрекательства к мятежу" основателя организации Oath Keepers Стюарта Родса и главы группировки Proud Boys Энрике Таррио.

Напомним, что Верховный суд США также стал на сторону президента Трампа в делах о праве на гражданство по рождению. Своим решением он ограничил возможности судей низших инстанций блокировать указ главы Белого дома, запрещающий предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов.

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