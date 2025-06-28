Верховный суд разрешил Трампу отменять гражданство по праву рождения: что это значит

Верховный суд США встал на сторону президента Дональда Трампа в делах о праве на гражданство по рождению. Своим решением он ограничил возможности судей низших инстанций блокировать указ главы Белого дома, запрещающее предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов.

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Соответствующее постановление 27 июня вынесла консервативная судья Эми Кони Барретт в Вашингтоне. Консервативным большинством в шесть голосов против трех суд постановил, что нижестоящие суды "вероятно, превысили полномочия, предоставленные Конгрессом федеральным судам", передает AFP.

Таким образом ограничено право судов низшей инстанции блокировать указ Трампа, запрещающий предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов.

Эти судам предписано пересмотреть свои вердикты.

В постановлении не рассматривается вопрос о законности этой политики Трампа, пишет Reuters.

Трамп лично назначил Барретт на этот пост во время своего первого президентства.

Он поблагодарил ее и заявил, что Верховный суд положил конец "злоупотреблению властью" со стороны "радикальных левых судей".

"Верховный суд одержал монументальную победу в защиту Конституции, разделения властей и верховенства закона", – заявил Трамп.

Он подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения после своей инаугурации 20 января.

Как пишет газета Barron’s, решение Верховного суда США имеет далеко идущие последствия для способности судебной власти сдерживать решения Трампа или будущих президентов США.

Ранее Верховный суд США открыл путь для депортации мигрантов в третьи страны, отменив 23 июня решение другого суда, который приостановил эту процедуру.

На решение Верховного суда отреагировало министерство внутренней безопасности (МВБ) США, назвав его "победой для защиты и безопасности американского народа".

В заявлении министерства отмечалось, что теперь сотрудники МВБ могут "осуществлять свои законные полномочия" и депортировать иммигрантов без действительных документов "в страну, которая готова их принять".

"Запускайте самолеты для депортации", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа планирует запретить въезд в США гражданам еще 36 стран. Причина – опасения относительно "иностранных террористов" и проблемы с безопасностью, которые указаны во внутренней телеграмме Госдепа.

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