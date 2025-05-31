В Германии самолет упал на жилой дом, есть погибшие: все подробности трагедии

В субботу, 31 мая, в немецком городке Коршенброх (земля Северный Рейн - Вестфалия) произошла авиационная катастрофа. Легкомоторный самолет упал прямо на частный жилой дом.

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В результате аварии погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на полицию.

Авария произошла вскоре после полудня. После падения самолета на месте возник пожар.

Среди погибших – пилотка воздушного судна.

Перед катастрофой пилотка успела сообщить диспетчерам о технической неисправности двигателя и запросила аварийную посадку на ближайшем аэродроме. К сожалению, осуществить ее не удалось.

Это уже не первая подобная трагедия в регионе. В марте этого года еще один легкомоторный самолет упал в сад частного дома в городе Плеттенберг, который также расположен в Северном Рейне - Вестфалии.

На месте инцидента в Коршенброхе работают спасатели, пожарные и правоохранители. Причины падения самолета пока официально не названы, начато расследование.

Напомним, два вертолета, которые 17 мая одновременно вылетели из эстонского Таллинна, столкнулись в воздухе вблизи аэропорта Эура на юго-западе Финляндии. В первом аппарате было три человека, во втором - еще два.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области, в вертолете Ми-8 вместе с еще одним российским пилотом разбился участник российско-украинской войны. На счету уже мертвого оккупанта было "более 300 боевых вылетов".

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