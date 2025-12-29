В США столкнулись два вертолета: один пилот погиб. Видео

В США в воскресенье, 28 декабря, в небе над Нью-Джерси столкнулись два вертолета. В результате столкновения оба воздушных судна упали на землю, одно из них вспыхнуло.

Пилот одного вертолета погиб на месте, другой летчик был госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает CBS News.

Что известно об авиакатастрофе в Нью-Джерси

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в Хаммонтоне (округ Атлантик в штате Нью-Джерси) около 11:30 по местному времени. Как сообщили в полицейском департаменте города, два вертолета – Enstrom F-28A и Enstrom 280C – столкнулись в небе неподалеку от муниципального аэропорта. На борту каждого из них находились только пилоты.

После столкновения один из вертолетов вспыхнул. Оба борта упали на землю. Один из пилотов погиб на месте, второго госпитализировали с тяжелыми травмами.

На сообщение о столкновении отреагировали несколько служб, в том числе пожарная служба Хаммонтона и пожарная служба лесов Нью-Джерси.

Расследование причин аварии взяли на себя Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Должностные лица обещают оперативно информировать о ходе расследования.

В NTSB заявили, что расследуют "столкновение во время полета". Там рассказали, что на первом этапе задокументируют места падения бортов и их обломков, после чего вертолеты "будут перемещены для дальнейшей оценки".

Расследование сосредоточится на трех аспектах, включая возможную ошибку пилота, техническую неисправность и нарушение условий эксплуатации вертолета.

В CBS News также рассказали о том, что в определенной степени, возможно, своей жизнью пилот, получивший тяжелые травмы, обязан неравнодушным горожанам. Его борт упал на заднем дворе дома американки Кейтлин Коллинз, которая сразу бросилась на помощь мужчине.

"Я держала его за руку, говорила, что все будет хорошо и когда услышала сирены – заверила, что помощь близко", – говорит женщина.

Она признается: в ожидании спасателей пыталась утешить пострадавшего пилота шутками. Ее муж тем временем помог парамедикам добраться до места аварии. Как могли, помогали и соседи Коллинзов.

