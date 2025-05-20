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В США создали первый функциональный прототип безэкипажного истребителя: что о нем известно. Фото

Юлия Хоменко
Новости. Мир
2 минуты
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В США создали первый функциональный прототип безэкипажного истребителя: что о нем известно. Фото

В США представили первый полностью функциональный прототип безэкипажный истребителя – YFQ-42A. Его разработала компания General Atomics, известная своими инновациями в сфере беспилотной авиации. Новый аппарат уже считают технологическим прорывом в развитии авиации будущего.

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Фото истребителя впервые обнародовал начальник штаба Воздушных сил США генерал Дэвид Алвин. По его словам, речь идет не просто о техническом достижении, а о новой эре в тактике боевых действий: автономные машины способны не только поддерживать пилотируемую авиацию, но и действовать самостоятельно, выполняя смертельно опасные задачи.

"Поскольку Министерство обороны противодействует угрозам под руководством секретаря обороны, беспилотные самолеты оказываются не только экономически эффективными, но и действительно смертоносными. Без сомнения, эти безэкипажные истребители заставят наших противников быть осторожными!" — заявил американский генерал.

В США создали первый функциональный прототип безэкипажного истребителя: что о нем известно. Фото

YFQ-42A стал первым из двух прототипов нового поколения беспилотных боевых самолетов, которые создаются в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Эти аппараты должны работать в тандеме с истребителями, такими как F-35 Lightning II, помогая им в разведке, прикрытии и атаках на врага. В перспективе один пилотируемый самолет сможет координировать действия нескольких автономных дронов, что меняет саму концепцию воздушного боя.

В США создали первый функциональный прототип безэкипажного истребителя: что о нем известно. Фото

Официальных технических характеристик нового истребителя пока не раскрывают, но эксперты предполагают, что его основу мог составить XQ-67A – экспериментальный беспилотник, который впервые поднялся в небо в марте 2024 года. Если это действительно так, YFQ-42A имеет мощную платформу для маневренных, длительных полетов с боевой нагрузкой.

Ключевая идея CCA - создать систему, в которой автономные беспилотники не просто подчиняются пилоту, а действуют как равноправные боевые единицы, адаптируясь к ситуации и даже принимая тактические решения на основе искусственного интеллекта. Именно поэтому в США считают: новое поколение самолетов – это не просто вспомогательный инструмент, а настоящая смена парадигмы.

К 2029 году Воздушные силы США планируют иметь на вооружении более 150 таких дронов. Они станут основной опорой воздушного превосходства, особенно в условиях, когда риск для жизни пилотов слишком высок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила обновленную версию беспилотника MQ-1C Gray Eagle в качестве истребителя дронов. Во время боевых испытаний аппарат успешно уничтожил небольшой беспилотник, используя ракету AGM-114L Longbow Hellfire и собственный бортовой радар.

Также в Соединенных Штатах провели испытания реактивного дрона Coyote LE SR с запуском с вертолета. Этот БПЛА может осуществлять разведку, наблюдение, захват целей, радиоэлектронную борьбу, а также поддерживать связь и уничтожать цели.

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