В США создали первый функциональный прототип безэкипажного истребителя: что о нем известно. Фото

В США представили первый полностью функциональный прототип безэкипажный истребителя – YFQ-42A. Его разработала компания General Atomics, известная своими инновациями в сфере беспилотной авиации. Новый аппарат уже считают технологическим прорывом в развитии авиации будущего.

Видео дня

Фото истребителя впервые обнародовал начальник штаба Воздушных сил США генерал Дэвид Алвин. По его словам, речь идет не просто о техническом достижении, а о новой эре в тактике боевых действий: автономные машины способны не только поддерживать пилотируемую авиацию, но и действовать самостоятельно, выполняя смертельно опасные задачи.

"Поскольку Министерство обороны противодействует угрозам под руководством секретаря обороны, беспилотные самолеты оказываются не только экономически эффективными, но и действительно смертоносными. Без сомнения, эти безэкипажные истребители заставят наших противников быть осторожными!" — заявил американский генерал.

YFQ-42A стал первым из двух прототипов нового поколения беспилотных боевых самолетов, которые создаются в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Эти аппараты должны работать в тандеме с истребителями, такими как F-35 Lightning II, помогая им в разведке, прикрытии и атаках на врага. В перспективе один пилотируемый самолет сможет координировать действия нескольких автономных дронов, что меняет саму концепцию воздушного боя.

Официальных технических характеристик нового истребителя пока не раскрывают, но эксперты предполагают, что его основу мог составить XQ-67A – экспериментальный беспилотник, который впервые поднялся в небо в марте 2024 года. Если это действительно так, YFQ-42A имеет мощную платформу для маневренных, длительных полетов с боевой нагрузкой.

Ключевая идея CCA - создать систему, в которой автономные беспилотники не просто подчиняются пилоту, а действуют как равноправные боевые единицы, адаптируясь к ситуации и даже принимая тактические решения на основе искусственного интеллекта. Именно поэтому в США считают: новое поколение самолетов – это не просто вспомогательный инструмент, а настоящая смена парадигмы.

К 2029 году Воздушные силы США планируют иметь на вооружении более 150 таких дронов. Они станут основной опорой воздушного превосходства, особенно в условиях, когда риск для жизни пилотов слишком высок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила обновленную версию беспилотника MQ-1C Gray Eagle в качестве истребителя дронов. Во время боевых испытаний аппарат успешно уничтожил небольшой беспилотник, используя ракету AGM-114L Longbow Hellfire и собственный бортовой радар.

Также в Соединенных Штатах провели испытания реактивного дрона Coyote LE SR с запуском с вертолета. Этот БПЛА может осуществлять разведку, наблюдение, захват целей, радиоэлектронную борьбу, а также поддерживать связь и уничтожать цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!