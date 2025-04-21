Возможна лазерная наводка: в США тестируют нового 'истребителя дронов' на базе БПЛА MQ-1C Gray Eagle. Фото

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила обновленную версию беспилотника MQ-1C Gray Eagle в качестве "истребителя дронов". В ходе боевых испытаний аппарат успешно уничтожил небольшой беспилотник, используя ракету AGM-114L Longbow Hellfire и собственный бортовой радар.

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Об этом пишет профильное издание defence-ua.com. Представитель компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) Марк Бринкли рассказал, что это только первый шаг.

В компании уже готовят новые типы вооружения для MQ-1C, в том числе более доступные и точные средства для борьбы с дронами. Вероятно, речь идет о системах с лазерной наводкой.

Ккомпания не собирается ограничиваться только Hellfire: в планах – расширение арсенала более дешёвыми и более точными средствами уничтожения БПЛА, в том числе теми, которые могут иметь лазерную наводку.

Ранее США уже рассматривали Gray Eagle как авиационную платформу раннего предупреждения (аналог AWACS), способную обнаруживать дроны на больших расстояниях. В этой концепции применялся лёгкий радар Eagle Eye весом 62 кг с радиусом действия до 80 км. В будущем его эффективность планируется увеличить благодаря новым обновлениям.

Стоит также упомянуть, что General Atomics ранее демонстрировала лазерную систему на дроне MQ-9B SkyGuardian – еще один шаг в направлении перехвата дронов с высокоточным и малозатратным оружием.

Тандем MQ-1C Gray Eagle и современного вооружения может стать одним из ключевых ответов США на дроновую угрозу на поле боя.

Напомним, Россия по состоянию на конец ноября получила от Северной Кореи более 100 ракет KN23. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в этих ракетах есть западные компоненты.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее в ГУР заявили, что Северная Корея с 3 октября 2023 активно передает военную технику России. КНДР уже предоставила агрессору более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN23/24.

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