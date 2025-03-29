В США впервые установили на вертолет реактивный дрон с РЭБом

В Соединенных Штатах провели испытания реактивного дрона Coyote LE SR с запуском с вертолета. Этот БПЛА может осуществлять разведку, наблюдение, захват целей, радиоэлектронную борьбу, а также поддерживать связь и уничтожать цели.

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Теперь фактически пуск дрона может производиться не только из стационарных и подвижных пусковых установок, но и с воздуха. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Американская военно-промышленная компания Raytheon впервые установила реактивный дрон Coyote LE SR на вертолет. Возможность запуска БПЛА с вертолета позволяет проводить разведку, наблюдение и радиоэлектронную борьбу прямо с борта вертолета.

На сегодняшний день производитель не объявлял характеристики дрона. Однако в прошлой зенитной версии Coyote block 2 с которой у Coyote LE SR вероятно мало общего, дальность полета была более 10 км и скорость 600 км/ч.

БПЛА Coyote имеет твердотопливный ускоритель и реактивный двигатель, который активируется после старта. Однако это не касается Coyote block 1, ведь у него электродвигатель, а своей формой больше напоминает дрон Switchblade.

Военно-промышленная компания Raytheon позиционирует дроны Coyote как дешевое средство борьбы с БПЛА. Однако эксперты отмечают, что эти БПЛА кажутся не столь бюджетными. В частности, версия Coyote 2C стоит 125 тысяч долларов за единицу, а разведывательный вариант будет значительно дороже из-за использования дорогостоящих систем.

В отличие от всех предыдущих Coyote LE SR предназначен для разведки, наблюдения, захвата целей, радиоэлектронной борьбы, связи и точного уничтожения цели (вероятно, речь идет о ретрансляторе и уничтожении цели прямым столкновением). Фактически из прошлых версий дрон полностью изменил свое предназначение, переквалифицировавшись из зенитного дрона в дрон-разведчик.

Напомним, войска Российской Федерации по-новому атакуют украинские города дронами-камикадзе Shahed-136. Вместо того, чтобы летать к своим целям один за другим с интервалом в несколько минут, теперь БПЛА оккупантов собираются на значительной высоте в нескольких километрах от мест атаки, а затем все вместе пытаются совершить удар.

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