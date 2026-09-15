В США признали нехватку стратегических боеприпасов из-за войны с Ираном

Соединенные Штаты Америки столкнулись с нехваткой боеприпасов, поскольку израсходовали их очень много для атак на иранские цели в течение первых нескольких месяцев операции "Эпическая ярость". В настоящее время в Пентагоне работают над оптимизацией процессов закупок и сроков производства, а также над созданием запасов критически важных материалов.

Видео дня

Об этом сообщило издание Bloomberg. По состоянию на конец июня Минобороны США потратило на боеприпасы в ходе войны 22,3 миллиарда долларов, а общие расходы за этот период составили более 33 миллиардов долларов.

Что известно

В Пентагоне признали, что США израсходовали столько боеприпасов по иранским целям, что это привело к дефициту стратегических запасов и выявило проблемные места в промышленной базе по пополнению запасов боеприпасов.

Так, в отчете генеральный инспектор Пентагона заявил, что они "работают над оптимизацией процессов закупок и сроков производства, а также над созданием запасов критически важных материалов, компонентов и отдельных боеприпасов для быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства".

Ранее администрация Трампа преуменьшала эту проблему, однако отчет генерального инспектора Пентагона подтверждает существование проблемы.

Так, 6 августа Трамп писал в соцсетях, что у США якобы есть огромное количество боеприпасов, гораздо больше, чем они могли бы вообще использовать для этой или любой другой войны.

"Согласно отчету, Министерство обороны подсчитало, что по состоянию на конец июня потратило боеприпасов на сумму 22,3 миллиарда долларов, тогда как общие расходы за этот период составили более 33 миллиардов долларов", – говорится в материале.

Отмечается, что этот отчет является первой ежеквартальной оценкой операции "Эпическая ярость", подготовленной генеральным инспектором Пентагона. Конгресс требует представления таких ежеквартальных отчетов о военных операциях США, на которые расходуются выделенные средства.

Потери США в войне с Ираном

Центральное командование США сообщило генеральному инспектору, что иранские военные повредили или разрушили сотни зданий и сооружений на американских базах в регионе, а также дипломатические учреждения США в четырех странах понесли материальный ущерб в результате иранских ударов.

Также, согласно отчету, по состоянию на конец июля в бою погибли 11 американских военнослужащих, еще семеро погибли в ходе событий, не связанных с боевыми действиями, во время боевых операций "Эпическая ярость". По состоянию на конец июня более 400 военнослужащих получили ранения в бою.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы стремится как можно скорее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном. В то же время американский лидер подчеркнул, что окончательное решение об участии США в таком процессе будет принимать лично он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!