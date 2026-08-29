В США очищали реку от ила и извлекли старинные пушки: как они там оказались

В США во время работ по углублению реки Саванна в штате Джорджия рабочие неожиданно обнаружили на дне 19 старинных пушек, пролежавших под водой более двух веков. Сначала археологи предполагали, что орудия могли относиться ко временам Гражданской войны в США, однако дальнейшие исследования показали, что пушки датируются периодом Американской революции XVIII века.

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Об этом сообщило издание Smithsonian Magazine. Специалисты несколько лет занимались реставрацией найденных пушек, а теперь готовят их к публичной демонстрации в Музее истории Саванны.

Пушки нашли случайно во время очистки реки

Необычную находку сделали в ходе масштабного проекта по углублению участка реки Саванна протяженностью около 65 км. Стоимость работ составила почти 973 млн долларов.

Рабочие использовали земснаряд с ковшовым механизмом, который поднимал с дна ил. Во время одной из таких операций вместе с грунтом на поверхность неожиданно вытащили покрытую ржавчиной старинную пушку.

Вскоре с дна реки подняли еще две пушки. После этого стало ясно, что находка не является случайной.

Работы по углублению временно приостановили, а специалисты сосредоточились на поиске других исторических артефактов. Водолазы обследовали участок, однако из-за плохой видимости под водой поиски были затруднительны.

Впоследствии археологи использовали сонар и обнаружили ещё около десятка пушек. После возобновления дноуглубительных работ в 2022 году из реки извлекли ещё несколько артиллерийских орудий.

Всего на дне реки Саваны нашли 19 пушек, каждая из которых весила более 450 кг.

Оружие пролежало под водой более 200 лет

Сначала археологи предполагали, что пушки могли происходить с затонувшего неподалеку судна времен Гражданской войны в США. Однако впоследствии выяснилось, что находка значительно древнее.

Исследования показали, что артиллерийские пушки датируются временем Американской революции — второй половиной XVIII века.

Некоторые из них оставались заряженными даже после более чем двух веков пребывания под водой. Это дало исследователям основания предположить, что пушки могли находиться на корабле, который затонул или был намеренно затоплен.

Сначала историки рассматривали версию, что оружие могло принадлежать британскому кораблю HMS Rose, который был потоплен в 1779 году. Однако впоследствии выяснилось, что это судно затонуло выше по течению, а найденная артиллерия, вероятно, не находилась на его борту.

Позже эксперты высказали предположение, что пушки могли происходить с другого британского корабля — HMS Savannah. В то же время окончательно установить их происхождение пока не удалось, поскольку остатков самого судна на месте находки обнаружить не удалось.

Британцы сами затопили корабли, чтобы остановить врага

История находки связана с событиями Американской революции и британской оккупацией Саванны.

В конце 1778 года британские войска захватили город. Уже в следующем году американские войска вместе с французскими союзниками начали подготовку к его освобождению.

Когда британцы увидели, что со стороны побережья Джорджии приближается французский флот, они решили создать препятствия для кораблей противника.

Для этого британская сторона намеренно затопила несколько собственных судов в реке Саванна, в частности HMS Savannah. Затонувшие корабли должны были стать своеобразными подводными барьерами и заблокировать или затруднить продвижение французского флота.

Со временем сами корабли разрушились и фактически исчезли, оставив на дне лишь отдельные предметы.

Помимо пушек, археологи обнаружили фрагменты якорей и части бронзового корабельного колокола. При этом ни один из предметов не имел маркировки, которая позволила бы точно установить название судна.

17 пушек реставрировали несколько лет

Две пушки, которые до сих пор покрыты толстым слоем ржавчины и речных отложений, выставили в Музее истории Саванны еще в 2021 году.

После того как специалисты установили, что заряженные пушки больше не представляют опасности, остальные 17 артефактов отправили в специальную лабораторию Техасского университета A&M для консервации и реставрации.

Специалисты также провели радиоуглецевый анализ деревянных элементов пушек. Результаты подтвердили, что они датируются концом XVIII века.

После нескольких лет работы все 17 отреставрированных пушек будут представлены публике в рамках выставки "Loyalists & Liberty", посвященной роли штата Джорджия в Американской революции.

Их покажут рядом с двумя пушками, которые остались покрытыми ржавчиной. Благодаря этому посетители смогут увидеть, в каком состоянии артефакты извлекли из реки и каков был масштаб реставрационных работ.

Как сообщал OBOZ.UA, рекордная жара и продолжительная засуха в Европе привели к резкому падению уровня воды в реках. В результате на дне водоемов начали появляться исторические артефакты, которые веками оставались скрытыми. Среди находок — остатки военных кораблей и даже кости мамонта.

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