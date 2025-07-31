В Словении в ДТП погибли четверо украинок: все подробности трагедии

На шоссе в Словении утром 30 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли пять человек (все они иностранные граждане), среди которых четверо украинок.

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Авария произошла недалеко от съезда Словенска-Коница в направлении Любляны около 10:30 (11:30 по Киеву) среды. Delo.si со ссылкой на местное управление полиции передает, что украинский водитель микроавтобуса перевозил шесть пассажирок и, превысив скорость, врезался в заднюю часть прицепа другой машины. За рулем последней находился гражданин России.

Жертвами ДТП стали пять человек. Водитель, спровоцировавший аварию, получил легкие травмы. В тяжелом состоянии одна из его пассажирок. Водитель-россиянин не пострадал.

В спасательной операции участвовал вертолет, доставивший потерпевшую в больницу, пишет 24ur.com. Участок шоссе на некоторое время перекрывали, что спровоцировало длительные пробки. Днем движение было восстановлено.

"Это одно из крупнейших дорожно-транспортных происшествий на территории Словении", – заявили журналисты.

Как писал OBOZ.UA, в Венгрии утром 6 июля произошла авария с автобусом, перевозившим украинских детей. Он съехал с дороги и перевернулся. Пострадал 21 человек, из которых четверо получили тяжелые ранения.

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