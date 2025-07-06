В Венгрии автобус с украинскими детьми попал в ДТП: много пострадавших

В Венгрии утром 6 июля произошла авария с автобусом, перевозившим украинских детей. По неустановленным причинам он съехал с дороги и перевернулся.

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Известно о 19 пострадавших, четверо из них получили тяжелые ранения. Подробности сообщили в посольстве Украины в Венгрии.

"Сегодня, 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия). По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия. Посол Федор Шандор и украинские консулы находятся на месте происшествия с целью оказания оперативного содействия гражданам Украины", – указано в сообщении.

В посольстве добавили, что в автобусе находились 77 человек. Травмы различной степени тяжести получили 19 из них. Четверо имеют тяжелые ранения.

В то же время в Национальной службе скорой помощи заявили, что среди 19 пострадавших 11 детей.

"17-летняя девушка находится в опасном для жизни состоянии, а 14-летний парень получил серьезные травмы", – отметил представитель Нацслужбы скорой помощи Венгрии Пал Дьйорфи.

В венгерской полиции добавили, что в полицейском управлении Кунсентмартона начали расследование обстоятельств аварии.

"Пострадавшие доставлены в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш. Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон. В сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак", – рассказали в дипведомстве.

В посольстве также сообщили, что работают горячие телефонные линии:

+36 304 920 940 (посольство Украины в Венгрии);

+36 3178 068 30 (консульство Украины в Ниредьгазе).

Напомним, ранее стало известно, что в ДТП под Берлином пострадали четверо украинцев. По данным МИД, одного из них госпитализировали, а остальные после медицинского осмотра смогли продолжить путешествие.

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