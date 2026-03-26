В Словакии открыли дело о госизмене Фицо из-за прекращения аварийных поставок электроэнергии Украине: что известно

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Основанием стало уголовное обращение оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS), которое поддержали более 13 тысяч человек.

О начале расследования сообщил лидер партии SaS Бранислав Грёлинг. По его словам, обращение о подозрении премьера в госизмене и других преступлениях подали еще месяц назад.

"Месяц назад я подал уголовное заявление против Фицо за государственную измену и другие преступления. Кроме моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 000 человек, что делает его крупнейшим уголовным заявлением в истории", – сказал Грелинг.

По словам политика известно, что сначала обращение рассмотрела Генеральная прокуратура Словацкой Республики, затем его передали в краевую прокуратуру, а затем в полицию.

Представители SaS утверждают, что заявления и действия Фицо, могли содержать признаки ряда уголовных преступлений. В частности, в обращениях говорится о подозрениях в злоупотреблении полномочиями должностного лица, государственной измене, бесчеловечном обращении, нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом, а также возможном террористическом акте.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии обнародовал видеообращение к гражданам. В ролике он, заявил, что от имени Словакии, отказался поддержать итоговые решения саммита Европейского совета, которые, по его словам, полностью поддерживают Украину. Фицо также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".

Также он отметил, что Словакия и Венгрия имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года, а также выразил недовольство тем, что ЕС не может повлиять на возобновление работы трубопровода. Премьер подтвердил готовность к дальнейшим шагам в отношении Украины и напомнил, что одним из них уже стало прекращение аварийных поставок электроэнергии.

Также OBOZ.UA сообщал, в будущем Словакия может присоединиться к Венгрии и поддержать вето на предоставление Евросоюзом Украине кредита на 90 млрд евро. Как и в Будапеште, в Братиславе это связывают с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

