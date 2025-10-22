В Словакии горит венгерский НПЗ, перерабатывающий российскую нефть. Фото

На нефтеперерабатывающем заводе MOL Magyarországу, что в Братиславе, Словакия, 22 октября вспыхнул и бушует пожар. MOL Magyarországу принадлежит венгерской компании и занимается переработкой российской нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает ряд венгерских и пророссийских изданий. Никакой официальной информации по поводу пожара нет. Однако в сети есть несколько фото якобы этого пожара.

Братиславский нефтеперерабатывающий завод имеет перерабатывающую мощность 124 тысячи баррелей в день (6,1 миллиона тонн в год). Считается одним из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов в Европе (NCI = 11,5).

В российских пабликах, в сообщениях о пожаре на венгерском НПЗ, утверждают, что это якобы "украинская диверсия", причем уже третья за последние дни.

Что предшествовало

Так, 20 октября в Венгрии произошел взрыв на главном нефтеперерабатывающем заводе страны – MOL в городе Сазхаломбатта. Это предприятие также получает сырую нефть из России через трубопровод "Дружба".

21 октября якобы взрыв прогремел и в Румынии, на заводе Petrotel-Lukoil, непосредственно принадлежащем российской компании "Лукойл".

Официально венгерская компания MOL Group сообщила, что пожар 20 октября не был связан с внешним воздействием, взрывом или диверсией. По словам директора по производству MOL, "не было обнаружено следов взрыва, поэтому нет никаких оснований считать, что пожар стал результатом целенаправленных действий извне".

На румынском заводе Petrotel-Lukoil ситуацию также еще не прокомментировали.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории одного из крупнейших газоперерабатывающих заводов страны-агрессора России действительно вспыхнул масштабный пожар. Он продолжается уже несколько дней, данные о причинах и последствиях пожара уточняются. Речь идет об Оренбургском газоперерабатывающем заводе (мощность предприятия позволяет перерабатывать до 45 млрд кубометров газа в год).

