В Сирии произошло масштабное отключение интернета: "зацепило" всю страну – NetBlocks

В Сирии 25 марта произошел масштабный сбой в работе интернета. Проблемы с доступом к глобальной сети были зафиксированы по всей стране.

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На данный момент причины проблем неизвестны. Об этом в социальной сети Х сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

По предварительным данным, сбой в телекоммуникациях был зафиксирован в нескольких городах. Это не первые проблемы с доступом к интернету в Сирии с начала месяца.

"Данные о работе сети в режиме реального времени показывают сбой интернета в масштабах всей страны в Сирии, что подтверждает сообщения о сбоях в телекоммуникациях, затронувших несколько городов", – говорится в сообщении.

Примечательно, что в начале марта в Сирии произошли атаки на телекоммуникационную инфраструктуру в Дараа и Сувейде. В результате повреждения оптоволокна две провинции остались без интернета. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, причина отключения остается неизвестной . Тем не менее, проблемы с доступом в интернет существенно нарушили работу предприятий и основных служб.

Напомним, Министерство обороны Сирии 10 марта объявило о завершении военной операции против остатков свергнутого режима Башара Асада. Там заявили, что страна может возвращаться к нормальной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сирии в течение нескольких дней столкновений между сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада и силами безопасности нового правительства погибли более тысячи человек. Большинство жертв – мирные жители.

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