В Сирии в столкновениях сторонников Асада с силовиками погибли более 1000 человек

В Сирии в течение нескольких дней столкновений между сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада и силами безопасности нового правительства погибли более тысячи человек. Большинство жертв – мирные жители.

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События назвали самым жестоким насилием за последние годы в 13-летней гражданской войне. Об этом со ссылкой на миссию Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека 9 марта сообщило агентство Reuters.

По данным центра, жертвами столкновений, начавшихся вечером 6 марта, стали уже 745 мирных жителей, 125 сотрудников сирийских сил безопасности и 148 боевиков, верных беглецу Асаду.

Глава центра Рами Абдулрахман заявил, что массовые убийства в Джабле, Баниясе и близлежащих районах в алавитском центре страны стали самыми жестокими за последние годы войны. По его словам, среди жертв были женщины и дети из алавитского меньшинства.

Абдулрахман, а также четверо жителей прибрежного региона, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что в течение ночи в Баниясе и окрестных селах происходили убийства, мародерство и поджоги домов.

В Reuters указали, что не могут проверить достоверность всей информации, но, согласно кадрам с места событий и рассказам двух людей, осведомленных в ситуации, несколько сотен алавитов (преимущественно женщины, дети и пожилые люди) нашли убежище на российской средиземноморской военной базе в Хмеймиме (провинция Латакия).

Официальные лица Сирии признали нарушения во время проведения операции. Временный президент Ахмед Шараа в телевизионном обращении 7 марта заявил, что гражданское население и пленные не должны подвергаться жестокому обращению, а силы безопасности не должны "преувеличивать в своем ответе… потому что то, что отличает их от врага, – это преданность ценностям".

Накануне источники в Министерстве обороны Сирии сообщили государственным СМИ, что все дороги, ведущие к побережью, были заблокированы, а силы безопасности развернуты на улицах прибрежных городов. Также заверили, что чрезвычайный комитет, созданный для мониторинга нарушений, передаст военному суду "всех, кто не подчиняется приказам военного командования".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в Сирии беспилотники атаковали российскую авиабазу "Хмеймим". Россияне обвинили в этой атаке представителей коалиции "Хаят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в стране и с лидером которой Москва пытается договориться о продолжении пребывания своих сил в Сирии.

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