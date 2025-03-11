В Сирии завершилась операция против сторонников Асада: в Минобороны поблагодарили людей за решительность

Министерство обороны Сирии в понедельник, 10 марта, объявило о завершении военной операции против остатков свергнутого режима Башара Асада. Там заявили, что страна может возвращаться к нормальной жизни.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Сирии, полковник Хасан Абдул Гани в соцсети Х. "Мы объявляем об успехе наших сил благодаря Богу и решимости наших людей в достижении всех определенных целей этой фазы", – написал он.

Гани заявил о нейтрализации очагов боевиков и остатков прежнего режима в городах Аль-Мухтария и Аль-Мазайраа, районе Аз-Зобар и других населенных пунктах в провинции Латакия, а также в городах Далия, Танита и Кадмус в провинции Тартус, что позволило предотвратить угрозы и обезопасить территорию.

Полковник отметил, что государственные учреждения уже могут возобновить свою работу и предоставлять основные услуги гражданам. "Мы готовимся к возвращению нормальной жизни и работаем над укреплением безопасности и стабильности", – добавил военный.

На следующем этапе службы безопасности будут работать над усилением мер по обеспечению стабильности, поддержанию безопасности и защиты благосостояния граждан. Уже разработаны новые планы по продолжению борьбы с остатками свергнутого режима, устранению любых будущих угроз и предотвращению реорганизации преступных ячеек. По словам Гани, следственному комитету предоставят все возможности раскрыть обстоятельства событий, проверить факты и восстановить справедливость для пострадавших.

"Остаткам проигравшего режима и его офицерам-беглецам наше послание является четким и однозначным: если вы вернетесь, вернемся и мы, и вы столкнетесь с людьми, которые не знают пути назад и не проявляют милосердия к тем, чьи руки запятнаны кровью невиновных", – заявил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сирии в течение нескольких дней столкновений между сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада и силами безопасности нового правительства погибли более тысячи человек. Большинство жертв – мирные жители.

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