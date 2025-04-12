В Швеции попугай ругался на пожарных, которые хотели снять его с дерева: птицу приманили сигаретами. Фото

В Швеции произошел курьезный случай с попугаем. Птица обругала спасателей, которые пытались снять ее с дерева после бегства из дома. Попугай был не в настроении, кричал спасателям "f*ck you!" и не хотел слезать. Его смогли приманить пачкой сигарет.

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Об этом пишет местное издание Göteborg-Posten. Отмечается, что такое шоу для пожарных попугай устроил в тихом районе Кортедал шведского города Гетеборг вечером среды, 9 апреля.

"Это на самом деле то, что делает нашу повседневную жизнь ярче", – поделился впечатлениями Дэнни Мауш, руководивший спасательной операцией.

Он рассказал изданию, что был с коллегами на выполнении очередного поручения в Кортедале, когда им сообщили о попавшем в беду попугае. Птица сидела на высоком дереве и не могла ни двигаться, ни улететь.

"На самом деле, спасать животных не входит в нашу миссию. Но если мы можем помочь, мы это сделаем", – отметил пожарный.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что попугай сидел на самой тонкой ветке дерева, к которой смог добраться, на высоте около 7 метров.

Владелец птицы, также находившегося на месте происшествия, рассказал, что попугаи боятся тьмы, и поэтому он сейчас не может двигаться.

Но когда спасатели поднялись к птице, она не была особенно благодарна им. Папугай кричал и не хотел идти к ним в руки.

"Оно кричало "f*ck you!", – смеясь рассказал Дэнни Мауш.

Однако против пачки сигарет попугай не устоял и согласился, чтобы его сняли с дерева.

По словам спасателей, попугай все же был милым и безобидным. Однако было видно, что птица немного рассержена на своего владельца – попугай несколько раз его укусил.

"Кроме случайных укусов и нескольких оскорблений, ни один человек или птица не пострадали в связи с инцидентом", – шутя отметили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке спасенных патагонских попугаев переселили в новый специально созданный групповой вольер. Там с другими птицами они смогут удобно проводить время.

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