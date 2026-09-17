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В Швеции на выборах победили оппозиционные левоцентристы: что это может означать для Украины

Даниил Борщ
Новости. Мир
2 минуты
6,1 т.
Шведские левоцентристские оппозиционные партии получили 176 мест в парламенте по итогам выборов
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Шведские левоцентристские оппозиционные партии получили 176 мест в парламенте по итогам выборов, тогда как правый блок, который в настоящее время находится у власти, получил 173 мандата. Изменение расклада сил может повлиять и на дальнейшую политику Швеции в отношении поддержки Украины, в частности на подход к помощи Киеву и давлению на Россию.

Об этом свидетельствуют данные SVT о результатах выборов, а информацию о позициях партий в отношении Украины приводил "Прямой". Подсчет голосов завершился в 13:15 по местному времени, а в ближайшее время ожидается утверждение окончательных результатов.

Что будет дальше после выборов

28 сентября шведский парламент нового созыва соберется на заседание. Депутаты принесут присягу и изберут спикера.

Не раньше 29 сентября новоизбранный спикер сможет предложить кандидатуру премьер-министра. После этого депутаты Риксдага будут голосовать за предложенного кандидата.

Выборы. Иллюстративное фото.

Если более половины парламентариев проголосуют против кандидатуры, спикер начнет поиск другого претендента на пост главы правительства.

По данным источников телеканала, в ближайшее время действующий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также объявит о своей отставке.

Что это может означать для Украины

Левоцентристские партии Швеции в целом выступают за продолжение поддержки Украины, давление на Россию и сохранение единства Европы.

В частности, Социал-демократическая партия во главе с Магдаленой Андерссон поддерживает дальнейшую помощь Киеву. Партия центра также выступает за поддержку Украины и европейское единство, тогда как Партия зеленых — за помощь Украине и санкционное давление на Россию.

В то же время Левая партия поддерживает Украину, но её позиция в отношении военной политики более критична. Поэтому конкретный курс будущего правительства в отношении Киева будет зависеть от договоренностей между партиями, которые сформируют новое парламентское большинство.

Напомним, в мае 2026 года Украина и Швеция подписали соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Кроме того, Швеция планирует передать Украине ещё 16 бывших в употреблении Gripen C/D, первые из которых ожидаются в начале 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2026 года Швеция объявила о передаче Украине десяти рабочих и скоростных катеров. Их получит ГСЧС для водолазно-спасательных работ, в частности при разминировании русел рек.

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