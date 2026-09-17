В Швеции на выборах победили оппозиционные левоцентристы: что это может означать для Украины

Шведские левоцентристские оппозиционные партии получили 176 мест в парламенте по итогам выборов, тогда как правый блок, который в настоящее время находится у власти, получил 173 мандата. Изменение расклада сил может повлиять и на дальнейшую политику Швеции в отношении поддержки Украины, в частности на подход к помощи Киеву и давлению на Россию.

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Об этом свидетельствуют данные SVT о результатах выборов, а информацию о позициях партий в отношении Украины приводил "Прямой". Подсчет голосов завершился в 13:15 по местному времени, а в ближайшее время ожидается утверждение окончательных результатов.

Что будет дальше после выборов

28 сентября шведский парламент нового созыва соберется на заседание. Депутаты принесут присягу и изберут спикера.

Не раньше 29 сентября новоизбранный спикер сможет предложить кандидатуру премьер-министра. После этого депутаты Риксдага будут голосовать за предложенного кандидата.

Если более половины парламентариев проголосуют против кандидатуры, спикер начнет поиск другого претендента на пост главы правительства.

По данным источников телеканала, в ближайшее время действующий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также объявит о своей отставке.

Что это может означать для Украины

Левоцентристские партии Швеции в целом выступают за продолжение поддержки Украины, давление на Россию и сохранение единства Европы.

В частности, Социал-демократическая партия во главе с Магдаленой Андерссон поддерживает дальнейшую помощь Киеву. Партия центра также выступает за поддержку Украины и европейское единство, тогда как Партия зеленых — за помощь Украине и санкционное давление на Россию.

В то же время Левая партия поддерживает Украину, но её позиция в отношении военной политики более критична. Поэтому конкретный курс будущего правительства в отношении Киева будет зависеть от договоренностей между партиями, которые сформируют новое парламентское большинство.

Напомним, в мае 2026 года Украина и Швеция подписали соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Кроме того, Швеция планирует передать Украине ещё 16 бывших в употреблении Gripen C/D, первые из которых ожидаются в начале 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2026 года Швеция объявила о передаче Украине десяти рабочих и скоростных катеров. Их получит ГСЧС для водолазно-спасательных работ, в частности при разминировании русел рек.