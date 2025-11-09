В Швеции дрон сбросил краску и липкое вещество на виллу российских дипломатов

В субботу утром над виллой российской торговой делегации на острове Лидинге недалеко от Стокгольма пролетел дрон и сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество. После этого беспилотник исчез.

Такое заявление сделала местная полиция. Об этом сообщает АР.

По словам представителя региональной полиции Стокгольма Олы Остерлинга, никто не пострадал, и само здание не было эвакуировано.

Сотрудники делегации заметили дрон около 5:30 утра и сразу сообщили правоохранителям.

Следователи взяли образцы вещества на анализ и возбудили дело по факту вандализма. Полиция не видела самого дрона, однако опросила свидетелей и сейчас устанавливает обстоятельства инцидента. Кто стоит за атакой, пока неизвестно.

На острове Лидинге расположены иностранные посольства, их офисы и резиденции, включая виллу торговой делегации РФ.

