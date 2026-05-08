В штаб-квартире партии премьера Нидерландов произошел взрыв: политик заявил об 'акте запугивания'

В столице Нидерландов произошел взрыв в здании партии, которую возглавляет премьер-министр страны Роб Йеттен. Инцидент произошел во время мероприятия с участием молодых активистов и вызвал значительный резонанс в обществе.

Политики уже назвали произошедшее попыткой запугивания и нападением на демократические ценности. Об этом сообщили представители партии и местная полиция.

Инцидент произошел в Гааге около 21:00 в офисе партии D66, расположенном на улице Ланге-Хаутстраат. По предварительным данным, неизвестный бросил в почтовый ящик здания пиротехническое устройство, что вызвало взрыв.

Уже примерно через час после происшествия правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

В момент взрыва в помещении находились около тридцати человек. Там проходило вечернее мероприятие с участием молодежного крыла партии. Несмотря на сильный взрыв и панику, никто из присутствующих не пострадал.

По словам представителей партии, взрыв был очень громким, в здании возникло задымление, а в результате ударной волны были повреждены двери и выбиты стекла. Осколки разлетелись по полу, однако благодаря организованной эвакуации всех участников быстро вывели на улицу.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и полиция, которые оцепили район. Правоохранители отметили, что материальный ущерб оказался незначительным.

Лидер партии D66 и премьер-министр Нидерландов назвал инцидент "трусливым актом запугивания". Он подчеркнул, что подобные действия не смогут повлиять на демократические процессы в стране и не заставят политиков отказаться от своей деятельности.

Представители молодежного крыла партии также выразили возмущение из-за инцидента. По их словам, подобные проявления насилия представляют угрозу для демократического общества, ведь политическое участие должно оставаться безопасным для всех граждан.

