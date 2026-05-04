Европе понадобится помощь Украины, – Стубб

Европа помогает Украине с защитой в войне, но Европе и самой чрезвычайно выгодна украинская поддержка. В странах ЕС и даже в США нет армии, способной вести современную войну так, как это делают Силы обороны.

В этом убежден президент Финляндии Александер Стубб. 4 мая он посетил Прагу, где провел переговоры с президентом Чехии Петером Павелом. На совместной пресс-конференции Стубб вспомнил о нашей стране, пишет "Укринформ".

"Если бы я имел сегодня только одно послание, то вместо того, чтобы говорить о том, что Украине нужно от Европы, возможно, нам стоит начать думать о том, что нам в Европе нужно от Украины... Мы в Европе должны избавиться от мысли, что только мы помогаем Украине", – сказал финский лидер.

По его словам, европейцы должны спросить себя: как Украина может им помочь? Именно поэтому, по словам Стубба, он изначально был решительным сторонником присоединения Киева к ЕС и НАТО.

Президент Финляндии объяснил, что хотел бы видеть среди североатлантических союзников одну из сильнейших военных сил в мире.

"Нет ни одной армии в Европе или Соединенных Штатах, кстати, которая способна вести современную войну так, как это делает сейчас Украина", – подчеркнул политик, указав на помощь украинских экспертов на Ближнем Востоке.

Стубб добавил, что европейцам нужно сотрудничать с Украиной как с европейским государством. Он озвучил цифры: Европа имеет примерно 2 млн военных, не считая резервистов; Россия – примерно 1 млн 300 тыс.; Украина – 800 тыс. солдат.

Как писал OBOZ.UA:

– Александер Стубб оценил потери сторон в войне между РФ и Украиной. Он утверждает, что на одного погибшего украинского военнослужащего приходится примерно пятеро погибших российских военных.

– Президент Финляндии ранее уже заявлял о том, что Украина нужна Европе больше, чем Европа ей. Также он признал, что мирные переговоры для Российской Федерации являются лишь затягиванием времени. "Я был оптимистичным в течение нескольких месяцев, но это оказалось классической российской тактикой затягивания", – сказал Стубб.

