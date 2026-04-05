В Сербии нашли взрывчатку возле газопровода, транспортирующего российский газ: в МИД Украины отреагировали

В Сербии вблизи газопровода, транспортирующего российский газ в Венгрию, правоохранители обнаружили два пакета взрывчатки с детонаторами. Сербские власти рассматривают инцидент как потенциальную угрозу энергетической безопасности региона.

Видео дня

В то же время украинская сторона отрицает любые обвинения в причастности к происшествию. О находке сообщил президент Сербии Александар Вучич, пишет Euronews.

Где нашли взрывчатку?

Итак взрывные устройства найдены недалеко от населённого пункта Канижа – в нескольких сотнях метров от газопровода Balkan Stream, который является продолжением "Турецкого потока" и обеспечивает поставки российского газа в Сербию и Венгрию. Вучич отметил, что устройство было спрятано в рюкзак и оснащено детонаторами.

Ход расследования

Сербский президент заявил, что результаты предварительного расследования уже переданы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Будапешт созвал экстренное заседание совета обороны. Пока официальных заявлений относительно возможных подозреваемых или мотивов не было. Однако Вучич отметил, что следствие имеет "определенные следы"...

Основы конфликта

Инцидент происходит на фоне напряженной ситуации вокруг энергетической инфраструктуры в регионе. В частности, нефтепровод "Дружба", который транспортирует российскую нефть в Венгрию и Словакию, был поврежден ранее и до сих пор не восстановлен.

На этом фоне правительство Венгрии неоднократно обвиняло Украину в попытках дестабилизировать энергетическую ситуацию накануне выборов.

Реакция Украины на инцидент

Однако спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг все возможные обвинения по поводу инцидента.

"Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток" Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии", – прокомментировал Тихий.

Сербия, которая остается кандидатом на вступление в ЕС, в значительной степени зависит от поставок российского газа, получая его по ценам ниже рыночных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!