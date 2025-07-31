В Саудовской Аравии оборвался аттракцион, пострадали десятки людей: жуткий момент попал на видео

По меньшей мере 23 человека пострадали в результате аварии аттракциона в парке развлечений Green Mountain Park в городе Таиф, Саудовская Аравия. Инцидент произошел в среду, 30 июля.

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Шокирующее видео уже появилось в сети. Об этом пишет freepressjournal.

Детали инцидента

На кадрах, появившихся в Интернете, видно, как аттракцион, известный под названием "360 градусов", раскачивается на большой скорости, а затем центральная стойка буквально разламывается пополам. В момент аварии на нем находились несколько молодых людей, среди них девушки. От удара часть посетителей отбросило на несколько метров.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие получили травмы средней или тяжелой степени.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Пострадавшим оказали помощь, а место аварии было оцеплено. Власти Саудовской Аравии уже начали официальное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к поломке.

Это уже не первый подобный случай в этом году: в апреле в индийском Дели обвалилась американская горка в аквапарке Fun N Food Water Park. Тогда погибла 24-летняя девушка по имени Приянка, которая посещала парк вместе со своим женихом.

Как сообщал OBOZ.UA:

В индийском городе Мохали на востоке штата Пенджаб на карнавале с аттракционами произошел трагический инцидент. На "башне свободного падения" оборвалась кабинка с пассажирами.

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